'Trots op jullie allemaal!', ook fans van Willem II, PSV en FC Den Bosch steunen zorgpersoneel

“Samen komen we deze moeilijke periode te boven.” Woorden van premier Mark Rutte, dinsdagavond tijdens zijn televisietoespraak. De minister-president kan gerust zijn: het coronavirus kent geen grenzen, maar de solidariteit in Brabant evenmin.

De fans van NAC Breda bewezen maandag als eerste dat sport verbroedert door een spandoek op te hangen aan de nok van het Amphia Ziekenhuis in Breda.

Ze wilden hiermee de dag en nacht hard werkende verpleegkundigen van het 'Amphia' een hart onder de riem steken. Hun goede voorbeeld doet goed volgen, want uiteraard kon een reactie van aanhangers van aartsrivaal Willem II niet uitblijven.

Ook supporters van FC Den Bosch lieten zich van hun goede kant zien.

Dinsdag was het de beurt aan Lighttown Madness, een deel van de aanhang van PSV. In navolging van de supporters van NAC hingen zeeen spandoek op aan het gebouw van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.

Waar de Bredase voetballiefhebbers kozen voor de tekst: ‘Hier werken de helden van Breda!’, zochten de PSV-supporters het in een Engelstalige kreet: ‘Not all heroes wear capes’. Hiermee willen ze uitdragen dat ook ‘gewone’ mensen helden kunnen zijn, tot veel in staat zijn. Op een ander spandoek van de Eindhovense supporters staat de tekst: ‘24/7 paraat! Hou vol!’ Die begrijpt iedereen.