LIVEBLOG CORONAVIRUS: miljardensteun voor bedrijven, studievertraging voor mbo'er

De belangrijkste feiten:

Brabant telt nu 634 geregistreerde coronapatiënten (+80). Dat blijkt uit de cijfers die het RIVM dinsdag bekendmaakte. Heel Nederland telt nu officieel 1705 coronapatiënten, een stijging van 292.

De laatste dagen zijn tientallen mensen met het coronavirus opgenomen in Brabantse ziekenhuizen. Dit nadat het aantal opnamen korte tijd juist daalde.

Het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) sprak maandag van twintig coronadoden in Brabant.

Scholen, restaurants en cafés zijn voor de tweede dag gesloten. Dat blijft minstens tot en met 6 april zo.

Omroep Brabant heeft de Facebookgroep 'Brabant helpt elkaar' gelanceerd. Op het platform kun je hulp vragen én aanbieden, nu het leven door het coronvirus anders dan anders is.

20.10

Koninklijk paar zegt tot en met 21 maart alle geplande werkbezoeken af. Samen met hun drie dochters beperken ze de komende dagen hun sociale contacten vanwege het coronavirus.

19.30

De treinen gaan vanaf komende zaterdag via een speciale basisdienstregeling rijden. Op alle stations in heel Nederland vertrekt twee keer per uur in beide richtingen een trein. Op die manier kunnen dokters en verpleegkundigen en alle andere Nederlanders in cruciale beroepsgroepen naar hun werk blijven gaan.

19.15

Wielrenner Boy van Poppel verveelt zich niet snel, ook niet als de wielersport zo goed als stilligt vanwege het coronavirus. Schilderen, gras maaien en de boel opruimen. Boy komt zijn dagen wel door. Naast alle huishoudelijke zaken stapt hij ook nog op de fiets voor een training om er klaar voor te zijn als het wielerspektakel weer begint.

19.05

De examens voor mbo'ers gaan ook tijdens de coronacrisis zoveel mogelijk door, maar veel stages moeten later worden ingehaald. Dat kan betekenen dat de student studievertraging oploopt.

19.00 uur:

Eindhoven Airport vervoert de helft minder passagiers dan normaal vanwege de uitbraak van het coronavirus. De luchthaven bereidt zich voor op een verdere daling van het aantal passagiers. Dat laat de luchthaven samen met Schiphol en Rotterdam The Hague Airport weten in een gezamenlijke verklaring.

18.35

Bente Lavrijsen is vrijdag 13 maart geboren in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Natuurlijk zijn vrienden en kennissen benieuwd naar de nieuwe inwoonster van Den Dungen. Bente en haar ouders krijgen dan ook veel 'raamvisite'. Vader Rene Lavrijsen en moeder Sanne Heijnens blijven samen met hun spruit nog even in hun eigen mini-quarantaine.

Foto: familie Lavrijsen

18.25

Drinkwaterbedrijven gaan geen mensen meer van drinkwater afsluiten. Dat geldt zolang de sociale onthouding wegens het coronovirus van kracht is.

17.51

De vergadering van Provinciale Staten gaat vrijdag niet door vanwege de coronacrisis.

17.45

IKEA sluit vanaf morgen de vestigingen in Breda en Eindhoven.

17.30

DAF legt voorlopig de productie van vrachtwagens stil.

17.19

De overheid gaat bedrijven helpen waarvan werknemers thuiszitten door corona. De overheid gaat maximaal 90 procent van dat salaris betalen. Het kabinet wil het uiterste doen om te voorkomen dat mensen hun baan verliezen of bedrijven omvallen door het virus. Vanavond wordt een ongekend steunpakket gepresenteerd, waarvoor tientallen miljarden beschikbaar zijn.

17.17

Nederlandse consumenten die vanwege het coronavirus extra insloegen bij supermarkten, hebben voor een forse omzetstijging gezorgd voor die winkels. Volgens onderzoeksbureau Nielsen werd er vorige week voor 998 miljoen euro uitgegeven in de supermarkten. Alleen in de kerstweek van 2017 gaven Nederlandse consumenten in één week meer uit. De omzet lag een derde hoger dan in dezelfde week vorig jaar.

17.15

ABN Amro heeft vanwege het coronavirus verschillende filialen moeten sluiten. Dat is onder meer het geval in Etten-Leur, Oosterhout en Waalwijk.

17.13

Defensie bereidt zich voor op het helpen van de Nederlandse bevolking in de strijd tegen het coronavirus. Dat zegt minister Ank Bijleveld (Defensie). "Gelukkig is de militaire inzet nog niet nodig geweest, maar als het moet ondersteunen we waar dat mogelijk is", zei de minister.

17.06

Personeel van het Annenborch zorgcentrum in Rosmalen geeft voor de tweede dag op rij een hartverwarmende serenade vanaf het balkon. "Dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht".

16.40

Vanaf vandaag is het voor Bredanaars met acute geldproblemen mogelijk om beroep te doen op een speciaal ingerichte maatregel die het mogelijk maakt om snel over geld te beschikken om in het dagelijkse levensonderhoud te kunnen blijven voorzien: BroodNood. Ga naar www.breda.nl en vul het speciale formulier in.



16.24

Het RIVM wil de gezondheid van 100.000 Nederlanders wekelijks peilen. Het instituut inventariseert gezondheidsklachten met de zogeheten Infectieradar, omdat het nu niet goed kan overzien hoe het coronavirus zich verspreidt in Nederland.

16.20

Ouderenorganisatie KBO-PCOB wil dat de belastingdienst de deadline voor de aangifte van de inkomstenbelasting verruimt. Senioren komen volgens de belangenvereniging in de knoei omdat zij vaak geholpen worden bij de aangifte door een familielid of een vrijwilliger. Die mogen door de maatregelen tegen het nieuwe coronavirus niet meer op bezoek komen.

16.17

Oranjeverenigingen moeten grote publieksbijeenkomsten op Koningsdag niet door laten gaan. Dat is het advies van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen. Veel organisaties waren al bezig met de voorbereidingen, het advies is nu om daarmee te stoppen en de feesten af te zeggen.

16.07

Volgens overlegorgaan ROAZ, met daarin alle Brabantse ziekenhuizen, zijn er in onze provincie binnen 24 uur 70 ziekenhuisopnames van coronapatiënten bijgekomen. Het totaalaantal mensen dat wegens de infectieziekte in Brabantse ziekenhuizen ligt, komt daarmee op 200. Daarvan liggen er 55 op de intensive care-afdelingen. Dat zijn er 20 meer dan maandagavond. De forse stijging baart bestuurder Bart Berden van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg ernstige zorgen.

Eerder op de dag hielden we hier een liveblog bij:

LEES OOK: LIVEBLOG CORONAVIRUS: Overheid kondigt miljardensteun voor bedrijven aan, IKEA-vestigingen dicht