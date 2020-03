Truckers krijgen toch eten en warme douche bij wegrestaurant: 'Dit is goud'

Chauffeurs kunnen bij wegrestaurant De Elft in Velp toch douchen en eten.

De sluiting van wegrestaurant De Elft in Velp, bij Grave, kwam voor eigenaar Johan van Driel zondag als een donderslag bij heldere hemel. Hij zat met de handen in het haar, maar wilde de vrachtwagenchauffeurs die er normaal komen eten en douchen beslist niet in de kou laten staan. De oplossing: Er mag nog gedoucht worden, en de chauffeurs kunnen één voor één binnen een maaltijd bestellen.

Op Facebook ontplofte het, toen De Elft duidelijk maakte dat vrachtwagenchauffeurs toch welkom zijn. Binnen in het restaurant eten, dat mag door de coronacrisis niet meer, maar bestellen en in de cabine opeten gelukkig wel. Maandagavond stonden er zestig vrachtwagens op het parkeerterrein van het wegrestaurant. Allemaal chauffeurs die dankbaar van die mogelijkheid gebruik maakten.

Stukje vlees

Geweldig dat dit kan, zegt een chauffeur uit Vriezenveen die net is gestopt: "Anders wordt het een opgewarmd knakworstje in de cabine en een beetje wassen met een jerrycan. Ik lust toch wel graag een stukje vlees en een warme douche is ook heel fijn. Vrachtwagenchauffeur René uit Raalte sluit zich daarbij aan. Overigens vindt hij rijden tijdens de coronacrisis prima: "De wegen zijn bijna leeg er staan geen files."

Schade beperken

Voor Johan js deze werkwijze ook een manier om te overleven met zijn wegrestaurant: "Je hebt toch je personeel en het is niet makkelijk." De reacties van de chauffeur noemt hij super: "Als je heel de dag hebt gereden en er is toch nog een plek waar je kan douchen en warm eten, dat is goud."

Ook de komende weken verwacht De Elft een volle parkeerplaats. De 72-jarige Bert zorgt op zijn vouwfiets dat de chauffeurs goed parkeren en dat ze hun bestelling kunnen doen. Na een overnachting in de cabine wordt 's morgens ook nog een ontbijtje bezorgd voor in de cabine.