Catharina Ziekenhuis plaatst tent buiten ziekenhuis voor eerste controle op corona

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is een nieuwe fase ingegaan. Door een duidelijke toename van het coronapatiënten is besloten nieuwe maatregelen te nemen. Zo is achter het ziekenhuis, bij de ambulancehal, een tent neergezet. Hier vindt de zogeheten triage plaats. Dat is een eerste beoordeling van alle patiënten.

Een woordvoerder van het ziekenhuis maakte verder bekend dat er geen nieuwe patiënten meer op de polikliniek worden aangenomen, met uitzondering van de spoedeisende gevallen. Die worden altijd geholpen, zo voegt hij eraan toe.

Eerste beoordeling in tent

Als uit een eerste beoordeling is gebleken dat mensen corona-achtige klachten hebben, dan worden die via die ambulancehal naar dat deel van het ziekenhuis gebracht waar ze behandeld kunnen worden. Mensen zonder corona-achtige klachten mogen via de 'gewone' ingang van de Spoed Eisende Hulp (SEH) het ziekenhuis in om behandeld te worden. Zo blijft er een groot deel van het ziekenhuis 'corona-schoon'.

De zegsman van het ziekenhuis zegt dat de nieuwe stappen die zijn gezet, niet betekenen dat het ziekenhuis het water aan de lippen staat. De nieuwste fase betekent dat de leiding snel verder op kan schalen. Ze ziet de instroom van patiënten op de SEH gestaag stijgen en wil de situatie steeds één stap voor zijn, zodat ze meer capaciteit in kan zetten. Het houdt verder in dat de planbare zorg verder wordt afgebouwd. Mensen die alleen voor een gesprek een afspraak hadden, worden zoveel mogelijk gebeld om dat telefonisch te doen.

Ook gevolgen voor oncologie

De woordvoerder maakte verder bekend dat dit ook zover mogelijk geldt voor de grote oncologische afdeling van dit ziekenhuis. Chemotherapie en bestralingen kunnen gewoon doorgaan, gebeurt dit in een ander deel van het ziekenhuis.

Het is volgens de zegsman van het Catharina Ziekenhuis moeilijk te zeggen hoeveel mensen met corona in het ziekenhuis liggen: “Dat aantal verandert ieder uur.” Maar het is niet zo, dat alle corona-patiënten op de intensive care liggen. Het overgrote deel verblijft op andere afdelingen, maar wel bij elkaar. Dit heeft als voordeel dat de verpleging zich niet steeds hoeft om te kleden, medewerkers kunnen gewoon op die afdeling blijven om de patiënten te verzorgen.

