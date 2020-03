NS schrapt groot deel van dienstregeling, nog maar twee treinen per uur

De NS schrapt vanaf komende zaterdag een groot deel van de dienstregeling. Er rijden dan vanaf elk station nog maar twee treinen per uur, in elke richting. De NS en spoorbeheerder ProRail willen met deze 'basisdienstregeling' rekening houden met een stijgend aantal ziekmeldingen onder treinpersoneel.

Op de trajecten Schiphol-Venlo en Maastricht-Eindhoven blijven wel Intercity's rijden, op andere trajecten worden Sprinters ingezet die op elk tussengelegen station stoppen. Internationale treinen tussen Brabant en België rijden volgens een 'sterk aangepaste' dienstregeling.



'Zorgvuldig omgaan met personeel'

Reizigers moeten volgens de NS rekening houden met langere reis- en overstaptijden. "Het rijden van treinen is mensenwerk. We willen Nederland deze hele periode bereikbaar houden. Het is daarbij van groot belang om zorgvuldig om te gaan met de inzet van onze collega’s", laten NS en ProRail weten.

De NS meldde gisteren dat in de ochtendspits 85 procent minder reizigers gebruik maakten van de trein dan normaal op maandag.

