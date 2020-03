Serie gewelddadige overvallen in Eindhoven: 'Rasta-overvaller' draait 16 jaar de cel in

De 'Rasta-overvaller' die begin 2019 negen gewapende overvallen pleegde op onder meer winkels en een tankstation in Eindhoven en een casino in Oss gaat voor 16 jaar de cel in. Tot dat oordeel kwam de rechtbank in Den Bosch woensdag.

Drie weken geleden eiste de officier van justitie zestien jaar tegen de 52-jarige man uit Eindhoven. De man, die een pruik droeg met rastahaar, werd bekend als de 'Rasta-overvaller'. Hij hield Eindhoven vorig jaar maanden in zijn greep met een serie overvallen.

Twee Jumbo-filialen, een Dunkin' Donuts, een Total-tankstation, een bloemist en een Albert Heijn waren in korte tijd het doelwit. De golf aan overvallen leidde tot onrust in Eindhoven en omgeving.

Kruipruimte

Hoewel de man tijdens de rechtszaak alles ontkende, is het bewijs voor de rechtbank overtuigend genoeg. Zo is hij op beelden door zijn ex-vriendin herkend. De politie vond in de kruipruimte van zijn huis een wapen, vermommingen en geld dat werd buitgemaakt bij de overvallen Ook zijn fiets die hij gebruikte bij de overvallen is keer op keer herkend.

Casino in Oss

Op bewakingsbeelden is verder te zien hoe hij zijn slachtoffers bedreigde met een pistool of groot mes. Bij een overval op een Jumbo-supermarkt in Winkelcentrum Woensel sloeg hij een beveiliger met zijn pistool. Toen hij toesloeg bij Jack’s Casino in Oss moest de vrouw achter de balie, onder dreiging van een pistool, op de grond gaan liggen.

De slachtoffers kampen nu nog met de gevolgen. Een medewerkster van een winkel verklaarde tijdens de zitting in tranen: "Ik stond altijd positief in het leven, maar dat is sinds de overval anders.”

Behalve de celstraf, moet de Eindhovenaar zijn slachtoffers en benadeelden in totaal ruim 29.000 euro schadevergoeding betalen.

Toelichting

In een toelichting op de straf zegt de rechtbank dat dit soort misdrijven leidt tot gevoelens van onrust en angst bij winkelmedewerkers en bij buurtbewoners.

"De verdachte trok zich hiervan niets aan en liet zijn behoefte aan geld voorgaan. Dit getuigt van gewetenloos egoïsme. Bij het bepalen van de straf weegt de rechtbank verder mee dat de verdachte in het verleden is veroordeeld voor woningovervallen, afpersing, diefstallen met geweld, mishandeling, een poging tot doodslag en medeplegen van moord", aldus de rechters.

