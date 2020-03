Stienke helpt autisten en haar telefoon staat roodgloeiend: 'Zoveel angsten door corona'

De Jager coacht vooral volwassen, vaak hoger opgeleide mensen die bij de vele techbedrijven in Eindhoven werken. Door de coronacrisis krijgt ze veel extra vragen van mensen die het moeilijk vinden om deze onzekere periode door te komen.

Alleen maar onzekerheid

"Autisme is voor iedereen anders. Het is heel persoonlijk, hoe uit het zich, waar liggen de grootste problemen?" vertelt De Jager. Maar één ding hebben alle mensen met autisme gemeen: de behoefte aan duidelijkheid. "Duidelijkheid is het belangrijkste, duidelijke kaders. Maar nu is er alleen maar onduidelijkheid. Er worden steeds nieuwe maatregelen getroffen, die hebben impact op je hele leven."

Ook een teveel aan indrukken kan problematisch zijn: "Ik sprak vanmiddag nog iemand, die bestelt altijd boodschappen online omdat ze niet tegen de vele prikkels in de supermarkt kan. Maar die website werkt niet meer, en dan wordt er ook nog gehamsterd, 'Ik trek dit niet' zei ze tegen mij."

Overprikkeld door thuiszitten

De Jager merkt overal dat er veel vragen leven: "Als ik kijk naar mijn social media, er zijn zo veel zorgen: Straks word ik ziek, of mensen die ik ken, gaan dood, ik word ontslagen... deze mensen zijn zo angstig."

Naast deze onzekerheden is het ongemak soms ook heel praktisch: "Mensen werken thuis, kinderen zitten thuis, iedereen zit op elkaar. Dat maakt mensen met autisme heel erg snel overprikkeld. Ik krijg veel vragen van mensen die vragen: hoe zorg ik dat mijn stressniveau laag blijft?"

Ook voor mensen zonder autisme

De Jager heeft besloten gratis consults weg te geven, zodat mensen de situatie makkelijker het hoofd kunnen bieden. Ook geeft ze tips op Facebook, want de aanwijzingen van de overheid zijn volgens haar niet altijd helder voor autisten. "Ze zeggen: goed je handen wassen. Maar hoe vaak is dat? Elk half uur, vaker? Het kan ook dwangmatig worden."

Veel tips kunnen trouwens ook nuttig zijn voor mensen zonder autisme. De Jager: "Ook als je geen autisme hebt, is dit een moeilijke periode, maar je kan het jezelf wel makkelijker maken." Bijvoorbeeld door een nieuwsdieet: "Als je wil, kun je nu de hele dag vullen met nieuws lezen over corona. Daar word je niet blij van. Ik heb mezelf opgelegd dat ik alleen tussen 17 en 18 uur nieuws mag kijken, op andere momenten niet. Het verandert toch steeds."