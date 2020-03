Coronavirus verhoogt druk op ziekenhuizen in Brabant, patiënten mogelijk elders ondergebracht

Ongeveer de helft van alle coronapatiënten die op de intensive care verblijft, ligt in ziekenhuizen in Brabant en Limburg. De druk op de intensive cares in Brabant loopt daarmee op, waardoor patiënten wellicht overgebracht moeten worden naar ziekenhuizen op andere plekken in het land.

Dat zei Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care woensdag tijdens een gesprek met de Tweede Kamer. “Ik denk dat we het geluk hebben in Nederland dat het tot nu toe vooral tot Brabant beperkt is gebleven en dat we ons daardoor in het rest van het land goed kunnen voorbereiden”, aldus Gommers.

De uitbraak van corona in Brabant wordt onder meer in verband gebracht met carnaval. "Evenementen in de afgelopen periode hebben erg bijgedragen aan de verspreiding van het coronavirus", zo zei Jaap van Dissel van het RIVM tegen de Kamerleden. “We zien dat de besmettingen het land in zijn gekomen via mensen die terugkwamen uit het buitenland of van vakantie en dat er sprake was van verspreiding tijdens evenementen.”

Hulp van andere regio's

In de rest van het land is nog voldoende ruimte op de intensive cares om patiënten uit Brabant op te kunnen nemen. “Ik heb gisteravond een brief naar de andere ziekenhuizen gestuurd met de oproep om laagdrempelig patiënten uit Brabant over te nemen. Er zijn nog heel veel lege ic-bedden boven de rivieren.”

Hoewel de druk op de ziekenhuizen in Brabant hoog is, is er nog geen sprake van grote paniek. “Als je kijkt naar het Amphia in Breda, daar hebben ze veel patiënten, maar stralen ze nog steeds rust uit”, aldus Gommers. Er liggen in Breda op dit moment 16 coronapatiënten op de intensive care. Daarmee heeft het ziekenhuis nog zes bedden over.

Tekort aan beschermingsmiddelen

Er dreigt wel een tekort aan mondkapjes en andere beschermingsmiddelen. Gommers roept de politiek op om de druk op te voeren om zoveel mogelijk van deze middelen naar Nederland te kunnen halen.

In Nederland zijn er op dit moment 1150 bedden op de intensive cares. In een volgende fase kan dit worden opgeschaald naar 1500 en in een later stadium naar 2000. Er zijn dan wel 500 extra beademingsapparaten nodig, zo vertelt Gommers.

Helft onder de 50

Van de mensen die op dit moment op de intensive care liggen, is de helft onder de 50 jaar oud. Het grootste deel van patiënten die zijn overleden, waren niet opgenomen op de IC. “Dat sluit aan bij het beleid dat we hebben. We overleggen met de patiënt en familie of we het nog verstandig is om iemand over te brengen naar de intensive care.”

Aparte afdelingen

In verschillende ziekenhuizen in Brabant liggen mensen met Covid-19 op zogeheten cohortafdelingen. Dat zijn afzonderlijke afdelingen voor coronapatiënten. Dat is bijvoorbeeld het geval in het Amphia Ziekenhuis in Breda, het St. Anna Ziekenhuis in Eindhoven en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg.

Alle patiënten uit Tilburg en omstreken die vanwege een coronabesmetting een ziekenhuisbehandeling nodig hebben, gaan naar een speciale afdeling in de vestiging Elisabeth in Tilburg-Zuid.

55 coronapatiënten op IC

Volgens overlegorgaan ROAZ, met daarin alle Brabantse ziekenhuizen, lagen er dinsdag aan het einde van de ochtend in onze provincie 200 coronapatiënten in het ziekenhuis. Daarvan lagen er 55 op de intensive care-afdelingen. Deze statistieken veranderen echter met het uur.

De forse stijging baart bestuurder Bart Berden van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg ernstige zorgen. Hij gaf maandagavond aan dat ziekenhuizen met hulp van een wetenschappelijk instituut een rekenmodel proberen op te zetten. Hiermee hopen zij een prognose te kunnen maken van hoeveel mensen met het virus in het ziekenhuis belanden.

