RIVM haalt Infectieradar na een dag alweer offline vanwege verouderde website

DEN HAAG -

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de Infectieradar die dinsdag online was gegaan snel weer offline gehaald, omdat de website verouderd was. De bedoeling was om via de website de gezondheid van 100.000 mensen in Nederland te monitoren. Deelnemers moesten via de site één keer per week informatie doorgeven over hun gezondheid.