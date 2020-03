Gezocht: 100.000 mensen die willen meedoen aan onderzoek naar het coronavirus

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zoekt 100.000 mensen die een keer per week online informatie willen doorgeven over hun gezondheid. Het RIVM inventariseert gezondheidsklachten met de zogeheten Infectieradar, omdat het nu niet goed kan overzien hoe het coronavirus zich verspreidt in Nederland.

Artsen zijn verplicht om vastgestelde besmettingen door te geven, maar er is geen capaciteit meer om iedereen met milde klachten te testen. De peiling is bedoeld om toch een beeld te krijgen van de ontwikkeling van het coronavirus. Hoe meer mensen meedoen, hoe betrouwbaarder de resultaten, aldus het RIVM.

Wekelijkse vragenlijst

Deelnemers aan het onderzoek kunnen zich aanmelden op Infectieradar.nl. Ze krijgen dan wekelijks de vraag voorgelegd of ze gezondheidsklachten hadden die kunnen duiden op het virus, zoals hoesten, niezen en koorts. Als dat zo is, krijgen ze enkele vervolgvragen over hun klachten. Het invullen duurt in dat geval drie tot vijf minuten. Wie geen klachten heeft, is met dertig seconden klaar.

"Het maakt hiervoor overigens niet uit of mensen daadwerkelijk Covid-19 hebben of bijvoorbeeld griep of een verkoudheid. Het gaat vooral om het verloop van de bijbehorende klachten en de druk die dit oplevert in de zorg", legt het RIVM uit.

Na het lanceren van de website dinsdagmiddag, bezoeken veel mensen gelijktijdig de pagina. "Momenteel zijn er zoveel mensen die willen helpen, dat de website af en toe niet laadt", laat het RIVM weten. Mensen wordt gevraagd om het later nogmaals te proberen.

Stijging in Brabant

Het aantal geregistreerde coronabesmettingen in Brabant is dinsdag met 80 gestegen, blijkt uit cijfers van het RIVM. In totaal telt Brabant nu 634 patiënten bij wie corona officieel is vastgesteld. Maandag waren dat er nog 554. Het werkelijke aantal ligt fors hoger omdat er nog beperkt wordt getest.

