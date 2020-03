Maatregelen na instorten van parkeergarage waren mogelijk niet nodig, Kamerlid wil opheldering

Dit blijkt uit vragen van het Tweede-Kamerlid Erik Ronnes uit Boxmeer. De CDA’er baseert zich op een artikel in Cobouw, een toonaangevend blad voor de bouwsector.

'Risico bij meer gebouwen'

Ronnes wil opheldering van Stientje van Veldhoven, de minister van Wonen en Milieu, en Raymond Knops, haar collega van Binnenlandse Zaken. De parkeergarage stortte drie jaar geleden in. Het complex bevatte een ontwerpfout in de zogeheten breedplaatvloeren waarmee het is opgebouwd. Een onderzoek, gedaan door Simon Wijte van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), toonde aan dat ‘een hoop andere’ gebouwen eenzelfde risico lopen.

In het artikel in Cobouw wordt echter beweerd dat nieuw onderzoek heeft aangetoond dat deze verdachte bollenvloeren veel sterker zijn dan werd gesuggereerd. Een deel van deze betonplaten was gevuld met kunststofbollen, vandaar de benaming bollenvloeren. Dat is onder meer het geval bij een pand in Hardinxveld-Giessendam, dat sinds de twijfels over deze vloeren leegstaat. Eind vorig jaar werd het pand aan een proefbelasting onderworpen en bleek het hartstikke veilig te zijn, zo staat in Cobouw.

'Conclusies stroken niet'

De uitkomsten zijn vorige week woensdag besproken door een groep deskundigen, onder wie Wijte. De professor van de TU/e erkent dat hierover is gepraat, maar ook ‘dat de conclusies die tijdens dit overleg zijn getrokken, niet stroken met de inhoud van het artikel'. Meer wil Wijte niet zeggen. “Voor verdere informatie moet ik u, zoals in het overleg afgesproken, verwijzen naar het ministerie van Binnenlandse Zaken.”

Het departement wil pas reageren wanneer de minister de Kamervragen heeft beantwoord. Het is overigens niet toevallig dat Erik Ronnes in de pen is geklommen. Hij heeft al eerder vraagtekens gezet bij de onderzoeken naar de draagkracht van vloeren.

Gecontroleerd en aangepast

Honderden complexen in heel Nederland hebben vergelijkbare vloeren als die van de parkeergarage van Eindhoven Airport. Dit was één van de conclusies van het onderzoek naar de constructieve veiligheid van bestaande breedplaatvloeren. Die zijn allemaal gecontroleerd en waar nodig aangepast. Het onderzoek maakte verder duidelijk dat ook een hoop andere gebouwen geïnspecteerd moeten worden.

Het onderzoek werd door onder anderen Wijte gedaan. De opsteller van het rapport verwacht, zo zei hij vorig jaar mei, dat er bij een hoop vloeren maatregelen getroffen moeten worden. Dit zou het geval zijn bij diverse ziekenhuizen. Nu blijkt dit mogelijk niet meer nodig te zijn. Gevolg hiervan is dat gebouwen met verdachte vloeren direct weer in gebruik genomen zouden kunnen worden.

Mogelijk heropening onderzoek

Ronnes wil weten of dit waar is en of het gerenommeerde onderzoeksinstituut TNO dit ook vindt. Het Boxmeerse Kamerlid vraagt zich ook af waarom de uitkomst van de ‘contra-expertise’ in Hardinxveld-Giessendam geheim wordt gehouden. Hij oppert zelfs het onderzoek naar de instorting van de parkeergarage van Eindhoven Airport te heropenen.

