Opnieuw patiënt overleden aan coronavirus in Amphia Ziekenhuis Breda

Het Amphia Ziekenhuis in Breda. (Archieffoto: Karin Kamp)

In het Amphia Ziekenhuis in Breda is opnieuw iemand overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het is de achtste patiënt die in het Bredase ziekenhuis overlijdt aan het virus.

Er worden nu 35 mensen met een coronabesmetting verzorgd in het Amphia Ziekenhuis. Van hen liggen er dertien op de intensive care.

Ontslagen

Het Amphia maakt elke ochtend nieuwe cijfers bekend over de situatie in het ziekenhuis. Uit deze cijfers blijkt ook dat afgelopen dag een patiënt met COVID-19 is ontslagen uit het ziekenhuis.

Coronapatiënten worden in het ziekenhuis in Breda op een speciaal ingerichte afdelingen in isolatie verzorgd. Patiënten met ernstige klachten liggen op de intensive care. Daar zijn dertig bedden beschikbaar.