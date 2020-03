Scholen nemen maatregelen zodat schoolexamens kunnen doorgaan ondanks coronavirus

Vrijwel het hele Nederlandse onderwijs is platgelegd vanwege de coronauitbraak. Daardoor was het twijfelachtig of de laatste schoolexamens van middelbare scholieren wel zouden kunnen doorgaan. Maar dat kan, mits speciale maatregelen worden getroffen. Dat werd woensdag bekendgemaakt. Tot opluchting van de leerlingen en de scholen, bijvoorbeeld scholengemeenschap De Nassau in Breda.

"Normaal zit het hier helemaal vol als er schoolexamens zijn", vertelt bestuurder Hans Teunissen van De Nassau, terwijl hij wijst naar de examenzaal vol stoelen en tafels. "Dat zal nu niet het geval zijn, omdat we met kleine groepjes de schoolexamens afnemen. In deze zaal en in alle andere lokalen die we hebben, om er zo voor te zorgen dat we de richtlijnen van het RIVM volgen."

'Leerlingen zijn erg flexibel'

Naast de schriftelijke examens zijn er ook nog mondelinge examens. Daarbij is het een stuk lastiger om afstand te houden. Teunissen knikt: "De mondelinge examens van leerlingen die geen klachten hebben, vinden gewoon fysiek in een lokaal plaats maar dan op gepaste afstand. Mocht nou blijken dat leerlingen of leraren klachten hebben, dan zullen we het mondeling digitaal afnemen."

De leerlingen bereiden zich ook digitaal voor op de examens. "Het is voor iedereen toch wel wennen", vertelt docent Nederlands Sabrina Duijmelinck. "Het gaat beter dan ik had verwacht. De leerlingen zijn heel erg flexibel, ze denken en helpen mee. Gisteren zijn er zelfs spontaan testlesjes ontstaan. Dus het gaat eigenlijk heel erg goed. Ze geven aan dat ze het heel erg prettig vinden om toch een beetje les te krijgen."

Dubbel

Het doorgaan van de examens ondanks het coronavirus vindt Duimelinck wel dubbel. "Het is natuurlijk ontzettend belangrijk voor de examenleerlingen. Dit heeft prioriteit. Daarmee ben ik het helemaal eens, maar tegelijkertijd is onze gezondheid ook heel erg belangrijk. Ik vind het erg moeilijk, wat is nu wijsheid? Tja, we gaan het zien."