Gevangen in Peru: door quarantaine kan Yousef (25) niet meer naar huis

Het was niet hoe hij zich de vakantie had voorgesteld: Yousef Hashem (25) uit Bergen op Zoom zit vast in Peru. Hij moet verplicht twee weken in quarantaine blijven in het hostel in Cuzco waar hij nu zit, vlakbij het toeristische Machu Picchu. Alleen voor boodschappen of de apotheek mag hij naar buiten.

Het is gekmakend, vertelt hij aan de telefoon. Hij zit in het hostel opgesloten met ‘vijftien tot achttien’ andere Nederlanders. “Je ziet nu al dat mensen het niet gaan volhouden, die twee weken. De eerste dagen maakten we nog grapjes, was het gezellig. Maar inmiddels eist het gevangenschap zijn tol.” En dan is de quarantaine pas een paar dagen onderweg.

Rapido!

“Een uurtje geleden ben ik naar de supermarkt gegaan. Onderweg ben ik twee keer aangehouden door politie en militairen. Die vragen dan op een intimiderende manier waar je heen gaat. En roepen ‘Rapido!’ snel, terug naar je hostel.” Sowieso is het aantal agenten en militairen op straat in rap tempo toegenomen, vertelt Yousef. “Ik denk in de afgelopen dagen, een verdrievoudiging. Het voelt als een gevangenis. De spanningen lopen op. De sfeer wordt grimmiger. Je merkt het aan alles.”

Van de Nederlandse ambassade en de luchtvaartmaatschappij hoort hij weinig. “Vanaf de dag dat hier de maatregelen werden aangekondigd, merkten we dat er ook bij hen superveel onduidelijkheid is. Ze hebben het ook heel druk.” Om in contact te blijven, maakte hij een WhatsAppgroep aan. Inmiddels zijn daar ruim driehonderd Nederlanders over heel Peru in verenigd.

Strenger in Lima

Ze wisselen nieuws uit over maatregelen in verschillende delen van het land. Zo weet Yousef bijvoorbeeld dat de maatregelen in hoofdstad Lima nog veel strenger zijn. “We hebben gehoord dat daar de politie ook hostels binnenkomt, om mensen uit elkaar te halen. Om te zorgen dat iedereen op zijn kamer blijft. Mensen mogen daar niet meer in gemeenschappelijke ruimtes zijn.” Hij is bang dat het in Cuzco dezelfde kant op gaat. “Er komen steeds meer maatregelen bij. Gewoon personenvervoer is nu verboden. En je mag tussen tien uur ’s avonds en vijf uur ’s ochtends helemaal niet meer op straat zijn.”

Ondanks dat hij er zelf de dupe van is, vindt Yousef de maatregelen die Peru neemt, wél goed. “Peru is heel snel met maatregelen, veel sneller dan Nederland. Als ik hoor dat er in Nederland nog steeds mensen samenkomen, samen naar het park gaan, daar begrijp ik niets van”, zegt Yousef. “Blijf toch thuis.”

Verjaardag in quarantaine

Toch zal hij nu de twee weken quarantaine door moeten zien te komen. En misschien nog wel veel langer. “Als ik eerlijk ben, denk ik niet dat we over twee weken ineens naar huis kunnen.” Dat betekent dat Yousef zijn verjaardag viert in Peru. “Over vijf dagen word ik zesentwintig. Dat wordt wel de meest bizarre en bijzondere verjaardag ooit.”