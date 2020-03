Kijk terug: Koning Willem-Alexander houdt toespraak over coronacrisis

De toespraak waarin de koning onder meer zijn lof uitsprak voor mensen in de zorg en andere vitale beroepen, is hieronder terug te kijken.

"Zonder U gaat het simpelweg niet. Heel veel dank," zei hij tegen mensen met de in deze tijd belangrijke beroepen.

Hij sprak ook de kinderen toe. "Ik denk ook aan alle kinderen in Nederland. Ik snap heel goed hoe jullie je voelen. Eerst is het misschien spannend om vrij te zijn. Maar dat gaat snel over. Niet naar school kunnen. Niet naar voetbal of balletles. Verjaardagsfeestjes die niet doorgaan. Dat is best moeilijk."

Afgelopen maandag hield ook premier Mark Rutte een toespraak vanwege de grote gevolgen van het virus. Daar keken zeven miljoen mensen naar.

Willem-Alexander was niet de eerste vorst die het volk toespreekt. Onder anderen koning Filip van België, koning Harald van Noorwegen en koningin Elizabeth van het Verenigd Koninkrijk staken de bevolking eerder deze week al een hart onder de riem. Ze riepen op tot solidariteit en vriendelijkheid in deze onzekere tijden.

Social distancing

De coronacrisis raakt ook het koninklijk gezin. Willem-Alexander, Máxima en hun drie dochters doen aan social distancing, sinds in de Oostenrijkse gemeente Lech coronabesmettingen zijn vastgesteld. De koninklijke familie was eind februari op vakantie in het skioord.

Het gezin houdt in ieder geval tot en met zaterdag afstand van anderen.

