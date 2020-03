Goedkoop tanken in België? Dan riskeer je 4000 euro boete

Brabanders die nog even goedkoop willen tanken in België lopen vanaf nu het risico op een boete van 4000 euro. België heeft tijdens de coronacrisis strengere regels dan Nederland en daarom wordt er stevig gecontroleerd door een speciaal politieteam: "Mensen die niet willen luisteren gaan de bon op."

Het aantal Nederlanders dat deze dagen in België komt tanken is enorm: "Het is druk, veel te druk. Ik heb het zelf ook gemerkt, er zijn lange wachtrijen bij de tankstations. Dat is juist wat we willen vermijden, we willen social distancing", zegt Patrick de Smedt van de Belgische politie. Hij spreekt namens de grensgemeenten Essen, Wuustwezel en Kalmthout.

Controleploegen

In België mag je alleen de straat op als het echt niet anders kan. Bijvoorbeeld omdat je mantelzorg verleent, een belangrijk beroep hebt of je kinderen naar een opvang moet brengen. Er is daarom besloten hard op te treden tegen de tankende Nederlanders. De Smedt: "We hebben sinds donderdag controleploegen op de baan die specifiek hierop controleren."

Want de regels zijn helder: tanken in het buitenland is niet noodzakelijk. "De Nederlanders die bij ons komen tanken houden zich niet aan de regels, hier bij ons zijn de regels nu eenmaal strenger."

Eerst waarschuwen

De Smedt is niet de enige die zich stoort aan de Nederlandse tankers, online is er ook frustratie onder Belgen over dit benzinetoerisme. "Maar dat is niet de reden dat we controleren, we willen gewoon dat mensen zich aan de regels houden. Dat geldt ook voor Belgen. Maar de boosheid onder de bevolking speelt wel mee", zegt De Smedt daarover.

Hij geeft aan dat er nog geen boetes uitgedeeld zijn. "We gaan eerst sensibiliseren, we waarschuwen mensen en sturen ze weg. Maar de mensen die niet willen luisteren gaan de bon op." De vraag lijkt niet of, maar wanneer dit voor het eerst zal gebeuren. "Er zullen zeker nog overtredingen volgen. Tegen de die-hards wordt opgetreden."

4000 euro boete

De boete is niet mals, 4000 euro moet er betaald worden. Dat is niet zonder reden vertelt De Smedt: "De bekeuringen zijn bewust hoog, dat doen we omdat we echt stevig willen handhaven."

Hij geeft aan dit ook op nationaal niveau aangekaart te hebben: "We willen de spelregels zoals die in België zijn duidelijk communiceren. Dit wordt gesproken op nationaal niveau, we hebben het al aangekaart bij het nationale crisiscentrum." Die boodschap verwoordt De Smedt zelf kraakhelder: "Mensen, ga in je eigen land tanken."