Rutte: spreek elkaar aan over afstand houden van 1,5 meter

De premier verwees naar zijn toespraak van maandag waarin hij benadrukte dat we het met 17 miljoen mensen samen moeten doen. "Dit is geen lege zin. Het is de harde realiteit." Rutte deed donderdag ook al een dringende oproep aan iedereen om écht afstand te houden, omdat dit veel uitmaakt voor de kans op verspreiding van het coronavirus.

Af en toe toonde Rutte zich geërgerd over de mensen die de waarschuwingen en adviezen van de afgelopen tijd nog steeds niet serieus lijken te nemen.

'Hamsteren is achterlijk'

Hij hekelde opnieuw het grootschalig inslaan van boodschappen dat sommige Nederlanders doen uit angst om straks als de coronacrisis langer duurt, achter het net te vissen. Hamsteren is "achterlijk, een soort massahysterie. Er is geen aanleiding voor", bezwoer de premier.

Het is volgens Rutte belangrijk om de grens met Duitsland open te houden, zodat goederen nog wel kunnen worden aangevoerd en grenswerkers in vitale beroepen naar hun werk kunnen gaan.

'Niet over de grens tanken'

"Maar wat me dan ontzettend verbaast is dat er Nederlanders zijn die het in hun hoofd halen over de grens te gaan tanken, of uitjes te doen. Doe dat nou niet!", benadrukt Rutte. "We hebben niet voor niets een reisadvies afgegeven. Het is geen 'business as usual'."

De premier hoopt de paar mensen die dat 'nog niet door lijken te hebben', het doorkrijgen." Maar volgens de premier 'laat Nederland zich overwegend van zijn beste kant zien'.

LEES OOK: Goedkoop tanken in België? Dan riskeer je 4000 euro boete

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themapagina.