Steekpartij op straat in Den Bosch, gewonde man stapt lijnbus binnen

Bij een steekincident op straat in Den Bosch is vrijdagmiddag een man gewond geraakt. Het slachtoffer stapte rond kwart voor twee gewond in de bus bij de halte aan het Wielsem.

Uit onderzoek van de politie bleek dat de man vermoedelijk op straat gestoken is. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Ook is volgens de politie nog niet bekend wat de aanleiding van het steekincident was.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en wordt daar behandeld. De politie is op zoek naar getuigen.