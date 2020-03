Burgemeester Baarle-Nassau tegen winkeleigenaars: 'Wees sociaal en hou je aan Belgische regels'

Veel Belgen doen hun boodschappen bij de Jumbo in Baarle-Nassau.

Als het aan de burgemeester van het Nederlandse Baarle-Nassau ligt, volgen de ondernemers in haar dorp de Belgische regels en sluit een deel van de winkels. Winkels die wel open blijven, zouden maximaal één persoon per tien vierkante meter moeten toelaten die een half uur mag winkelen.

Dat schrijft burgemeester Marjon De Hoon-Veelenturf in een brief aan de ondernemers in haar gemeente.

Baarle-Nassau deelt haar zigzaggende grens met het Vlaamse Baarle-Hertog. Hierdoor is de vreemde situatie ontstaan dat de meeste winkels aan de ene kant van de straat gesloten zijn in het Belgische deel en aan de andere kant open zijn, in het Nederlandse deel.

De burgemeester van het Belgische Baarle-Hertog riep de winkeliers in Baarle-Nassau eerder al op om hun winkels te sluiten. Dat verzoek krijgt nu dus steun van De Hoon-Veelenturf.

"Het zou van Baarlese solidariteit getuigen en duidelijkheid geven voor onze inwoners als alle winkels in Baarle zich aan dezelfde gedragslijn zouden houden," schrijft ze. "De verschillen maken mensen ongerust en onzeker."

De burgemeester kan het overigens niet verplichten.