Burgemeester Baarle-Hertog wil dat winkels in Baarle-Nassau op slot gaan in strijd tegen corona

“Ik doe een oproep aan alle zelfstandigen in Baarle-Nassau om solidair te zijn en hun winkel te sluiten”, schrijft burgemeester Frans De Bont in een open brief. “Elk contact tussen burgers dat we kunnen uitschakelen, kan mensenlevens redden. Doe alstublieft uw winkel dicht indien uw winkel geen essentiële goederen verkoopt of diensten verleent. Ik begrijp ten volle het drastische karakter van mijn vraag en de enorme inspanning die ik van u vraag.”

Hulp van Brabant

De Bont wil hulp van de Brabantse veiligheidsregio’s en roept hen op om strengere maatregelen te nemen in de grensplaats. Ook vraagt hij burgemeesters van omliggende Belgische gemeenten om aan hun inwoners te vragen om niet in Nederland te gaan winkelen.

In België heeft de regering woensdag verregaande maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus te vertragen. Sinds die dag zijn alle winkels bij onze zuiderburen dicht tot en met zondag 5 april. Alleen supermarkten en apotheken mogen nog open zijn. In Nederland gelden ook strenge maatregelen, maar zijn winkels wel nog open.

Ernst van de situatie

Volgens burgemeester De Bont ziet nog altijd niet iedereen de ernst van de situatie in. “Het is mijn plicht als burgemeester van Baarle-Hertog om ervoor te zorgen dat deze maatregelen door iedereen op het grondgebied van Baarle-Hertog worden nageleefd om zo de gezondheid van de inwoners maximaal te waarborgen.”

Veel Brabanders steken deze dagen overigens ook nog de grens over om goedkoop te tanken in België. Een speciaal Belgisch politieteam gaat dat nu tegen met extra controles. Als je de grens oversteekt om te gaan tanken, dan loop je vanaf nu het risico op een boete van 4000 euro.

Eerder deze week namen we een kijkje in beide grensdorpen:

LEES OOK:

Goedkoop tanken in België? Dan riskeer je 4000 euro boete

Een dorp met verschillende corona-regels: 'Grens zorgt voor gevaarlijke situatie'

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themapagina.