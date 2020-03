Burgemeester Baarle-Nassau verzoekt winkeleigenaars zich aan Belgische regels te houden

BAARLE-NASSAU -

Als het aan de burgemeester van het Nederlandse Baarle-Nassau ligt, volgen de ondernemers in haar dorp de Belgische regels en sluit een deel van de winkels. Winkels die wel open blijven, zouden maximaal één persoon per tien vierkante meter moeten toelaten die een half uur mag winkelen. Dat schrijft burgemeester Marjon De Hoon-Veelenturf in een brief aan de ondernemers in haar gemeente.