Revalidatie-afdeling omgebouwd tot opvang voor oudere coronapatiënten: 'Wij zijn er klaar voor'

De nieuwe afdeling is een initiatief van De Marq en zorginstelling Thebe. Zij slaan de handen ineen om het Amphia Ziekenhuis en de ouderenzorg te helpen. Daar wordt de druk steeds groter. Dit weekend wordt de revalidatie-afdeling van De Marq en Thebe op de locatie Langendijk omgebouwd tot geïsoleerde afdeling.

Aparte afdeling met aparte ingang

De afdeling is bedoeld voor ouderen met corona die niet meer in het ziekenhuis hoeven te blijven, maar nog wel zorg nodig hebben. Ook ouderen met corona die momenteel thuis verzorgd worden, zijn welkom. "Als dat thuis niet meer kan, dan kan het bij ons. En als het in het ziekenhuis niet meer kan, dan kan dat ook bij ons", vertelt Carla Nieuwenhoff, medisch directeur van De Marq.

Alle bezoekers en patiënten komen binnen via een aparte ingang. "We hebben voor hen een speciale ingang gemaakt. Ze komen met een aparte lift naar boven, zonder dat ze met iemand anders in aanraking zijn geweest. Er zijn hier straks voornamelijk verpleegkundigen en verzorgenden van De Marq en Thebe aan het werk. Hen is gevraagd is of ze de nieuwe afdeling vorm wilden geven. Een aantal mensen wilde dat heel graag doen."

Kennis en kunde uitwisselen

Nieuwenhoff is heel blij met de samenwerking met Thebe. "In een crisis wordt alles vloeibaar. Natuurlijk is het zo dat Thebe en De Marq revalidatie bieden. Maar het is altijd goed op zo'n goede manier met elkaar samen te werken en ook elkaars kennis en kunde uit te wisselen. Wij zijn er klaar voor."

Ouderen kunnen alleen met een verwijzing van het ziekenhuis of van de huisarts worden opgenomen bij De Marq.

