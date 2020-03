Brabantse coronapatiënten gearriveerd in ziekenhuizen Noord-Nederland

Ziekenhuis Nij Smellighe in Drachten. (Foto: Omroep Fryslan / De Vries Media)

TILBURG -

Meerdere Brabantse coronapatienten zijn vrijdagavond bij verschillende ziekenhuizen in Noord-Nederland aangekomen. Zo vangen ziekenhuizen in Friesland veertig zieken op. De eerste patiënten van de vrijdag kwamen bij ziekenhuis Nij Smellighe in Drachten aan. Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) vangt tien Brabantse patiënten op.