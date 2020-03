Defensie helpt met planning van transport Brabantse coronapatiënten

Het vijftal plant alle transporten van coronapatiënten uit Brabant naar andere ziekenhuizen in Nederland. Vrijdag werden al tientallen Brabanders naar ziekenhuis in het noorden van het land overgebracht. Op die manier moeten de Brabantse ziekenhuizen weer ruimte krijgen om nieuwe coronapatiënten op te vangen.

Ziekenhuizen die tegen hun maximumcapaciteit aanzitten kunnen dat aangeven. De planners gaan dan een speciaal transport regelen naar een ziekenhuis dat nog wel voldoende capaciteit heeft. Een dergelijk transport gebeurt regelmatig met een speciale ambulance en politiebegeleiding.

De planners van defensie zijn afkomstig van de Generaal Majoor de Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot. Het gaat om tijdelijke hulp. "Militairen zijn bij uitstek gewend om planmatig te werken in crisissituaties. Onze ervaring is van zeer toegevoegde waarde”, laat defensie weten.

Materieel

Vooralsnog levert defensie alleen mensen. Er is nog geen sprake van lucht- en wegtransporten die door defensie uitgevoerd moeten worden. Of dat in de nabije toekomst wel gaat gebeuren, daar wil een woordvoerder van het ministerie van Defensie nog niet over speculeren.

Wel zijn er veertig beademingsapparaten beschikbaar gesteld, die op ic’s ingezet kunnen worden. Minister Bijleveld van Defensie laat weten dat er rekening wordt gehouden met verschillende scenario’s. "De krijgsmacht heeft legio mogelijkheden om materiële steun te bieden en we inventariseren nu hoe we precies kunnen helpen."

Defensie kan onder meer met een noodhospitaal leveren en er kan gebruik gemaakt worden van het Centraal Militair Hospitaal in Utrecht. Er zouden daardoor tientallen extra intensive care-bedden beschikbaar komen. In geval van nood kunnen ook de geavanceerde ziekenboegen van de marineschepen Johan de Witt de Karel Doorman ingezet worden.

Mankracht

Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer zegt dat defensie klaar is om bij te springen: "De ‘coronapiek’ komt nog. Niemand die weet hoe het gaat lopen. Als het gros van de Nederlanders ziek wordt, is hebben we 46.000 militairen klaar staan die veelal jong en fit zijn. The last man standing."

Bauer zegt dat de krijgsmacht in 24 uur duizend militairen klaar kan laten staan. Na 36 uur zijn dat er al 2.800. Verder liggen er allerlei draaiboeken klaar. "Zodat als de situatie verslechtert, een beroep op onze organisatie kan worden gedaan. Dan is het zaak dat we maximaal voorbereid zijn.”

LEES OOK: Defensie helpt bij verplaatsen van Brabantse coronapatiënten naar andere ziekenhuizen in het land

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themapagina.