Politieagenten opzettelijk in gezicht gehoest door verdachten die zeggen dat ze corona hebben

Verschillende politieagenten zijn de afgelopen 24 uur bewust in hun gezicht gehoest. Dat deden verdachten die stelden dat ze besmet waren met het coronavirus, zo zegt Hanneke Ekelmans, politiechef van de eenheid Zeeland West-Brabant.

Ze zegt 'woest te zijn'.

"De verdachten worden niet getest, dat begrijp ik. Maar de collega’s zitten nu met de onzekerheid." Door een tekort aan testen wordt niet iedereen getest.

Eerder deze week kreeg een 23-jarige man uit Noordwijkerhout nog 10 weken cel omdat hij expres agenten in het gezicht hoesten en riep: "Ik heb het coronavirus. Jullie nu ook!" . De rechtbank legde die straf op, nadat het OM de man met spoed voor de politierechter had gebracht. Hij werd vanwege het spugen onder meer verdacht van onder meer bedreiging met de dood of zware mishandeling.