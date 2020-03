Geld komt uit de lucht vallen bij brand in Den Bosch: agenten rapen honderdduizenden euro's op

Naar schatting vele honderdduizenden euro's. Zoveel geld dwarrelde er zaterdagnacht over straat na een brand in Den Bosch. Het vuur was rond kwart over twee uitgebroken op de tweede of derde verdieping van een flatgebouw aan de Klokkenlaan.

Eén vrouw is gewond naar een ziekenhuis gebracht. Mogelijk is ze van een balkon gevallen. De politie heeft één persoon aangehouden, ze denkt dat de brand is aangestoken. Het is niet bekend van wie al het geld is dat bij de brand uit de lucht kwam vallen.

Geld lag overal

Agenten hebben geprobeerd om zo veel mogelijk biljetten op te rapen. Volgens getuigen hebben ze veel zakken gevuld met geldbiljetten. Het geld lag werkelijk overal, op het gras onder geparkeerde auto`s, in de struiken, op het dak van de ingang van het flatgebouw. Overal waren agenten geld aan het opruimen. In eerste instantie werd alleen een ambulance gealarmeerd. Nadat de brand was gemeld, kwam ook de brandweer in actie. Binnen de kortste keren was ook de politie er in groten getale. Er stonden op een bepaald wel tien politieauto's.

Eerder op de avond was er al een incident in of bij het complex. Ook toen moest de politie er in actie komen, zo melden buurtbewoners. Het is onduidelijk of de twee incidenten met elkaar te maken. De politie laat in een eerste reactie weten dat nog wordt uitgezocht wat er aan de hand is geweest en of bijvoorbeeld het geld wel echt was.