Lichtbedrijven zorgen voor lichtpuntje in coronatijden met Light in the Sky [VIDEO]

In Den Bosch werd door Stagelight een lichtshow gegeven als steun in tijden van crisis (foto: Cees Scheij.)

DEN BOSCH -

Een lichtpuntje bieden in donkere dagen, dat was het doel van Stagelight in Den Bosch. Het bedrijf bedacht de actie Light in the Sky en dat werd snel overgenomen door collega's in de evenementenbusiness.