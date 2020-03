Rechtbank stelt beslissingen over MH17-proces maanden uit

AMSTERDAM -

De rechtbank beslist in het proces over het neerhalen van vlucht MH17 pas over een paar maanden over veel van de verzoeken die door het Openbaar Ministerie zijn gedaan. De advocaten van verdachte Oleg Poelatov moeten eerst de kans krijgen om het omvangrijke dossier - van ten minste 36.000 pagina's - te kunnen bestuderen. De raadslieden beschikken pas sinds kort over het dossier en de rechtbank vindt dat zij hun achterstand op het OM, dat al jaren onderzoek doet, zo goed mogelijk kunnen inlopen.