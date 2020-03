Ongerustheid bij basisscholen: 'Er zijn gezinnen waar we ons zorgen over maken'

Bij de leiding van deze basisschool leven zorgen over het onderwijs nu de school dicht is voor leerlingen. (Foto: google maps)

Het is de tweede week dat alle scholen gesloten zijn vanwege het coronavirus en kinderen thuis les krijgen. Dat verloopt niet altijd vlekkeloos. "Er zijn wel gezinnen waar we ons zorgen over maken", zegt directeur Carmen van Krevel van basisschool Fellenoord in Eindhoven. "Niet iedere ouder is even pedagogisch begaafd en sommige kinderen hebben nou eenmaal extra aandacht nodig. Dat los je niet op met filmpjes."

Ook op de website van de Algemene Onderwijsbond is terug te lezen dat er zorgen zijn onder leraren. Zij zijn bang dat zwakkere leerlingen een onoverbrugbare achterstand gaan oplopen.

Aan de andere kant ziet de schooldirecteur ook een grote betrokkenheid van ouders en leerlingen. "We krijgen veel vragen als iets niet duidelijk is van kinderen maar ook van volwassenen. Dat is wel weer mooi om te zien."

Vlogjes

Ondertussen hebben de meeste scholen in de regio maatregelen genomen om het basisonderwijs toch zo goed mogelijk door te laten gaan. Veel scholen maken gebruik van online onderwijsprogramma's als squla en gynzy. Via deze programma's kan de leraar ook bijhouden wie er opdrachten maakt en wie niet. Talloze leerkrachten zijn ook vlogjes, soms nog wat onwennig, gaan maken voor hun klas en onderhouden persoonlijk contact via facetime.

De eerste week geen school is gebruikt om op te starten en stof te herhalen. De directeur van basisschool Fellenoord maakt zich vooral zorgen als de scholen ook na 6 april dichtblijven. "We hebben nu nog handzame pakketjes die opgehaald kunnen worden met kant en klare opdrachten. Denk aan rekenopdrachten op papier en knutselmaterialen voor de jongsten. Niet iedere ouder heeft namelijk het budget om hier geld aan uit te geven. Maar ook onze voorraad is niet oneindig."

Gratis Ipad

Om te voorkomen dat kinderen niet zonder laptop of Ipad zitten, heeft schooldirecteur Carmen gratis hun Ipads ter beschikking gesteld. "Geen borg, alleen een gebruikersovereenkomst en een foto van de staat. Sommige ouders durven het niet mee te nemen uit angst dat er iets kapot gaat, maar dan kijk ik de leerling in de ogen en spreek af dat hij er goed voor moet zorgen. De drempel om te kunnen leren, moet zo laag mogelijk blijven."

De leerlingen waar ze zich zorgen over maakt, zijn de kinderen die altijd al moeite hebben om de leerstof te volgen. "Die hebben extra aandacht nodig en moeten soms tien keer hetzelfde stapje uitgelegd worden. Ouders weten dat acht plus vier twaalf is, maar de stapjes hoe ze aan twaalf komen, vergeten ze. Daar is een leraar voor om dat uit te leggen. Leerlingen die moeite hebben met de lesstof hebben deze uitleg echt nodig."

Serieus

"Afgelopen week was vooral grappig en de hele situatie was nieuw. Het was voor iedereen ontdekken. Nu wordt het serieus en in sommige klassen moet echt nieuwe stof behandeld worden. Bel me over twee weken nog eens, dan weet ik of mijn zorgen terecht zijn."