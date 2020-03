Baarle-Hertog sluit grensovergangen, 350 tot 4000 euro boete voor illegaal tanken

Tanken in België is voor Nederlanders niet meer toegestaan. (Archieffoto)

Omroep Brabant berichtte eerder dit weekend dat tanken in Baarle-Hertog nog kon, maar daar is nu veel strenger toezicht op. In de deelgemeente Zondereigen zijn twee van de drie grensovergangen gesloten. Op de derde toegangsweg worden extra controles gehouden. Ook andere overgangen zijn minder gemakkelijk over te steken.

Handhaven

Bij een normale grensovergang is het niet zo moeilijk om te handhaven. De Belgische politie blokkeert de doorgaande weg en laat tanktoeristen omkeren of geeft ze een boete. Maar bij sommige pompen is dat bijna niet te doen, omdat iedere bezoeker persoonlijk gecontroleerd zou moeten worden.

Toch is het verstandig voor tanktoeristen om het niet te proberen, want het is gevaarlijk en tegen de richtlijnen van zowel België als Nederland. Bovendien variëren de boetes van 350 tot 4000 euro.

