Man krijgt 4 jaar celstraf voor schietpartij na ruzie in uitgaansgebied Gemert

Een 20-jarige man uit De Mortel is maandag door de rechtbank veroordeeld voor een poging tot zware mishandeling, een dubbele doodsbedreiging en mishandeling in april 2019. Hij krijgt hiervoor een gevangenisstraf van vier jaar.

In april 2019 kregen na sluitingstijd drie jongemannen ruzie met een groep jongeren in het uitgaansgebied in Gemert. De verdachte maakte deel uit van die groep en haalde tijdens de confrontatie een vuurwapen tevoorschijn. Hij schoot daarmee in de lies van één van de jongens. Ook bedreigde hij de twee anderen door het vuurwapen tegen hun hoofd te zetten en te zeggen dat hij zou gaan schieten. Hij sloeg hierna met het wapen tegen het hoofd van een van de slachtoffers.

Geen poging doodslag

Volgens de officier van justitie was er sprake van onder meer een poging tot doodslag, omdat de verdachte vanaf een meter afstand in de lies van het slachtoffer schoot. De verdachte ontkende dat hij degene was die het vuurwapen heeft gebruikt.

De rechtbank kan niet met zekerheid zeggen of de schietpartij dodelijk had kunnen zijn. De kogel is via de lies in de bil van het slachtoffer terechtgekomen en kon niet worden verwijderd. Poging tot doodslag is daarom voor de rechtbank niet te bewijzen.

"Dit geldt ook voor zware mishandeling, want er is geen sprake van ernstig letsel. Wel vindt de rechtbank dat de verdachte, door met een vuurwapen op de lies van het slachtoffer te schieten, in ieder geval bewust de aanmerkelijke kans aanvaardde dat het slachtoffer zwaar letsel zou oplopen. De rechtbank kwalificeert de schietpartij daarom als een poging tot zware mishandeling van het slachtoffer", aldus de rechter.

Grote paniek

Toch moet de 20-jarige man vier jaar de cel in, omdat hij heeft geschoten in de openbare ruimte, vlakbij verschillende uitgaansgelegenheden. Dit leidde tot grote paniek en angst bij de aanwezigen. "Ook weegt de rechtbank mee dat het slachtoffer van de schietpartij ernstiger gewond had kunnen raken. Dit geweld en de bedreigingen moeten een grote indruk hebben gemaakt op alle slachtoffers. Daarom vindt de rechtbank een celstraf van 4 jaar op z'n plaats", zo oordeelt de rechter.

