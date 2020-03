Ronald doet 150 Bossche Bollen cadeau aan het ziekenhuis in Drachten: "Wy sille dit net ferjitte"

Bijna tweehonderd Brabantse patiënten zijn sinds vrijdag naar een ziekenhuis elders in het land gebracht. De capaciteit van de hospitalen in de provincie dreigde over te lopen door de toestroom van ernstig zieke coronapatiënten.

Ronald was er van onder de indruk, die solidariteit. Hij doneert de lekkernijen namens stichting Pacte des Cygnes en mocht ze gratis komen ophalen bij een banketbakkerij in Den Bosch. Het is een eind rijden, naar Drachten. Maar dat is het helemaal waard, zegt Ronald.

Emotioneel

"Ik werd emotioneel toen ik het las, dat Friesland Brabantse patiënten ging opnemen", legt de Tilburger uit. "Het is heel bijzonder. Ook omdat ze blijkbaar eerst met die patiënten moesten leuren, dat bepaalde ziekenhuizen ze niet wilden, en dat juist Drachten toen als eerste zei: kom maar. In Friesland zijn bijna geen coronapatiënten, maar ze laten er nu wel een hele hoop toe. Dat kan tot besmettingen leiden, maar dat nemen ze op de koop toe. Ik heb daar heel veel waardering voor."

Het dankwoord op de doos: "Heel erg bedankt Friesland voor de zorg voor de Brabantse patiënten. We zullen dit niet vergeten."

Uiteraard is hij ook de andere ziekenhuizen in het land dankbaar, maar om die allemaal Bossche bollen te gaan brengen, dat is "niet te doen", legt Ronald uit.

Maandagavond gooit de Tilburger de lekkernijen af in Friesland. Mét een dankboodschap in het Fries op de dozen. "Wy sille dit net ferjitte", is een deel van het dankwoord. Fries voor: "Wij zullen dit niet vergeten".

Ronald heeft heel zijn achterbank volgeladen.

Erg ceremonieel zal zijn bezorging in Drachten vanwege de coronarichtlijnen niet zijn, zegt Ronald. "Ik parkeer waarschijnlijk mijn auto, loop weg en dan haalt het personeel ze er uit."

