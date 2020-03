Tilburgse burgemeester Weterings blij met nieuwe maatregelen: 'Uitermate duidelijk en broodnodig'

Het kabinet ging maandagavond tot strengere maatregelen over om het coronavirus in te perken. Zo staan er boetes op samenkomsten en het overtreden van de 'anderhalve meter afstand'-regel. Ook kunnen burgemeesters ingrijpen als het te druk is in bijvoorbeeld parken of bossen. Burgemeester Theo Weterings van Tilburg is daar blij mee en beraadt zich op aanvullende maatregelen. “Die ruimte hebben we nu.”

De voorzitters van alle veiligheidsregio’s kwamen maandagavond samen tijdens een veiligheidsberaad in Utrecht. Gezamenlijk keken ze naar de persconferentie waarbij premier Mark Rutte en minister Ferdinand Grapperhaus nieuwe maatregelen aankondigden. Naast persoonlijke inperking kwam er een verbod op alle samenkomsten.

Vijf vragen aan en antwoorden door Weterings, die maandagavond als voorzitter van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant bij dat veiligheidsberaad was..

Wat vindt u van de maatregelen?

“Ze zijn uitermate duidelijk en broodnodig. De overgrote meerderheid van de bevolking hield zich aan de regels die eerder zijn aangekondigd. De mensen snappen heel goed dat dit nodig is in het kader van de volksgezondheid: beperk sociale contacten, houd 1,5 meter afstand, ook in de openbare ruimte. Helaas zagen we de bekende 80-20 regel, of 90-10 regel. 90 procent houdt zich eraan en 10 procent niet. We kunnen het echter niet hebben dat 10 procent zich niet aan die regels houdt en denkt: ‘het zal wel loslopen dus ik ga met vrienden naar het park.’ Dit virus kun je overbrengen aan kwetsbaren, met de dood als mogelijk gevolg. Deze regels zijn blijkbaar nodig.”

De politie mag boetes uitdelen als mensen zich niet houden aan de verscherpte regels. Hoe zijn ze te handhaven?

“Het gaat erom dat de politie het instrumentarium heeft om te handhaven. Het zal vast weleens voorkomen dat mensen met zijn vieren op straat rondlopen. Als incident. Mijn boodschap is: spreek elkaar hier op aan. Mijn grootste zorg is: een vol strand, of zoals in mijn gemeente: een vol Spoorpark of volle parkeerterreinen. Als je ziet dat het zo druk is, ga daar dan niet heen. Ik kan je garanderen: de politie zal handhaven, op basis van eigen waarnemingen. Er staat een boete van 400 euro op. Dat is heel hoog voor Nederlandse maatstaven.”

Er zijn ook strikte regels voor bedrijven. U kunt zelfs bedrijven sluiten als zij niet genoeg doen om drukte in hun panden te voorkomen. Wat raadt u hen aan?

"We hebben bouwmarkten gezien waar het enorm druk is. We willen die in principe openhouden zodat mensen de tijd dat hen gevraagd wordt om thuis te blijven nuttig en plezierig kunnen besteden. Maar we doen een beroep op winkeliers om op aantallen mensen in hun winkel te letten. Ga desnoods met een tikker bij de in- en uitgang staan."

De veiligheidsregio kan verregaande besluiten nemen om naleving van de regels af te dwingen. In Zeeland is een besluit in voorbereiding om campings en vakantieparken te sluiten. Bent u van plan hier een beroep op te doen?

"We hebben al nagedacht over aanvullende maatregelen. Die gaan we nu met meerdere veiligheidsregio’s op elkaar afstemmen, omdat gebieden met elkaar verbonden zijn. Het zou dan bijvoorbeeld gaan over zaken die u noemde. Over campings of recreatiewoningen. Andere voorbeelden ga ik u later noemen. De ruimte is er in elk geval.”

Naast veel vrijheidsbeperkende maatregelen zijn ook alle samenkomsten waaronder evenementen tot 1 juni verboden. Dat is voor veel mensen een bittere pil.

“Volgens mij heeft de sector de duidelijkheid gekregen waar om is gevraagd. Er is nu zekerheid, bijvoorbeeld dat men in evenementen die in mei gepland stonden, geen tijd meer hoeft te steken. Het beheersbaar houden van het coronavirus is het belangrijkste. Daar zijn deze maatregelen voor nodig.”