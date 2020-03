Stalker dreigt supermarktproducten te besmetten met corona: 'Ik zal sporen uit m'n neus achterlaten'

'Op bijna alle producten in de supermarkt zal ik sporen uit mijn neus en keel achterlaten.' Woede en verontwaardiging overheersen bij steeds meer inwoners van Hank, die digitaal worden belaagd door iemand die zich ‘Thomas’ noemt. In een Whatsapp-groep beweert de anonieme dreiger dat hij corona heeft en het virus hoestend en proestend in de plaatselijke supermarkt gaat verspreiden om zo heel Hank te besmetten.

De stalker wist recent binnen te dringen in een plaatselijke Whatsapp-groep, waar hulp wordt geboden aan mensen die door de coronacrisis niet naar buiten kunnen.

'Op bijna alle producten in de supermarkt zal ik sporen uit mijn neus en keel achterlaten', laat ‘Thomas’ in de groep weten, die op dat moment ongeveer zestig leden telde. 'Dit is een serieuze dreiging, ik ben voor niemand bang', voegt 'Thomas' er aan toe. De beheerder van de Whatsapp-groep laat weten dat er aangifte is gedaan bij de politie, maar ook dat ze persoonlijk is bedreigd.

Al langere tijd bedreigingen

'Thomas' uit al langere tijd bedreigingen. In Hank hebben inmiddels meerdere mensen aangifte gedaan, zo blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant. Onder hen ook Louis de Bot van de Archiefkring Hank. “Ik kreeg posters met hakenkruizen in mijn bus en digitaal ontving ik onder meer het bericht dat er een ontploffing zou plaatsvinden op een plek waar veel kinderen spelen. Ik heb al meerdere keren aangifte gedaan.”

Aangifte is ook gedaan door Anke Wiedeman. “Ik ben digitaal bedreigd, maar ook telefonisch. Hij wilde mij kapot maken op de stoep van de plaatselijke supermarkt. We zijn daar met tien man naar toe gegaan, maar geen ‘Thomas’. Wel was de politie op dat moment onopvallend aanwezig." Op de gesprekken die Wiedeman heeft opgenomen, is een vervormde stem te horen die onder meer dreigt haar auto in de brand te steken.

'Hamster nazi's en hakenkruizen'

'Vieze kanker hamster nazi’s', laat ‘Thomas’, weten aan weer een andere inwoner van Hank, die hij met naam en adres noemt. Hij dreigt dat huizen beklad zullen worden. 'Op jullie huizen komen hakenkruizen binnenkort.'

Inmiddels is er in het dorp een groep ontstaan die zelf onderzoek doet naar ‘Thomas’. De onbekende dader uit zijn digitale bedreigingen via een nummer dat staat geregistreerd bij LEBARA. In één geval is een man door een camera vastgelegd toen hij een naziposter bij iemand in de bus stopte. LEBARA is een provider met een groot aanbod aan prepaid abonnementen.

Politie

Een politiewoordvoerster liet zaterdag weten dat de politie op de hoogte is van de reeks bedreigingen en ook dat er een serieus onderzoek loopt. Uit de groeiende groep inwoners van Hank wordt de roep om ingrijpen door de politie luider en luider.

"In tijden van corona moet hier hard op worden ingegrepen", aldus Louis de Bot die afgelopen zaterdag de bedreigingen aan zijn adres openbaar maakte. Na hem volgden meer dorpelingen met hun verhaal.

*De meeste getuigen hebben aan dit verhaal anoniem meegewerkt. Hun namen zijn bekend bij de redactie.