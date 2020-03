Agressieve Bredanaar spuugt agent in het gezicht

Een agent is maandagavond in Breda in zijn gezicht gespuugd door een 51-jarige Bredanaar. De man verzette zich tegen zijn aanhouding.

Rond zeven uur ging het mis op de Dr. Struyckenstraat. Eerder had de politie een melding ontvangen over een voordeur die elders was vernield in Breda. De verdachte zou zijn weggelopen.

Aangifte van geweld tegen politie

Op de Dr. Struyckenstraat zagen agenten de 51-jarige Bredanaar lopen. Toen een agent hem aansprak, spuugde hij de agent in het gezicht. Het slachtoffer deed aangifte van geweld tegen de politie.

De agent moest pepperspray gebruiken om de agressieve man te kunnen aanhouden. Daarna lukte het hem in de boeien te slaan, waarna de man naar het politiebureau werd gebracht. Er werd geen aangifte gedaan van de vernieling.

Bewust in gezicht gehoest

Verschillende politieagenten zijn afgelopen weekend bewust in hun gezicht gehoest door mensen die beweerden dat ze besmet waren met het coronavirus, zo stelde Hanneke Ekelmans, politiechef van de eenheid Zeeland West-Brabant, eerder.

