Bert en Jan zitten vast op cruiseschip bij Rome en weten niet wanneer ze naar huis mogen

De cruise van Jan en Bert begon met ruim 1800 andere passagiers in Rio de Janeiro. De eindbestemming zou Genua zijn, maar sinds de coronacrisis zijn de passagiers in geen haven meer echt welkom. En dus zijn het onzeker tijden. “Al vanaf Marseille is het elke keer weer klaarmaken om te ontschepen”, vertelt Jan vanuit zijn hut. “En dan blijkt het toch weer niet door te gaan. Het is de hele tijd desinformatie.”

Alleen Fransen van boord

In Marseille mochten volgens Jan uiteindelijk alleen de Fransen van boord. “Toen we in Genua aankwamen, bleek dat de prioriteit lag bij Russen. Zij mochten daar wel van boord”, zegt Jan. De volgende stop was een haven bij Rome. “Vanuit daar zouden ze ons beter kunnen repatriëren.”

In de haven van Rome staan bussen klaar (foto: Jan Kraus)

Maar in Rome blokkeert de politie nu de uitgang van het schip. Jan beschrijft hoe 150 mensen uren beneden in het schip hebben gewacht. Bussen stonden klaar om mensen weg te brengen, maar die zijn nog steeds leeg. “Die 150 mensen zijn inmiddels weer terug naar hun hut”, vertelt Jan.

Vlak voor het interview met Omroep Brabant meldt Jan dat er een vreemde ontwikkeling is: “We werden gebeld door de receptie dat we mogelijk vanavond met een paar andere Nederlanders worden overgebracht naar een hotel. Morgen zouden we dan terug vliegen. Alleen weten we nog niet waarheen.”