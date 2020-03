Zzp'ers die opdrachten kwijt zijn door coronacrisis snakken naar noodmaatregel van het Rijk

Het is een onzekere tijd voor veel zelfstandig ondernemers. De verregaande maatregelen om de corona-uitbraak te beteugelen leidt bij hen vaak tot een acute armoede. Gemeenten in Brabant gaan, zo blijkt, heel verschillend met die situatie om. Krijg je in de ene gemeente zelfs boodschappengeld om je de week door te helpen, in de andere gemeenten kan je je nog niet eens aanmelden voor hulp.

Dat het stormloopt met de hulpvragen blijkt alleen al uit het aantal telefoontjes dat de afgelopen week binnenkwam bij de Kamer van Koophandel. Meer dan tienduizend. Ruim 40 procent daarvan kwam van zelfstandig ondernemers die ineens hun financiële positie ernstig zien verslechteren.

Voorzien in levensonderhoud

De noodmaatregel van het Rijk voor zzp'ers betekent het volgende: zelfstandigen krijgen voor een periode van drie maanden een aanvulling tot het sociaal minimum om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Dat geld hoeft niet te worden terugbetaald. Alleen worden de mitsen en maren nu nog uitgewerkt.

Bij verschillende gemeenten in Brabant staat de telefoon natuurlijk ook roodgloeiend. Iedereen is in afwachting van de maatregelen van het Ministerie van Sociale Zaken. Daar worden de voorwaarden bepaald waarop gemeenten geld kunnen uitkeren aan ondernemers in nood. Maar zolang de regeling er nog niet is, vis je in veel gemeenten als ondernemer achter het net.

In den Bosch, Eindhoven, Tilburg en Oss kan je je bijvoorbeeld nog helemaal niet melden. In Meierijstad nemen ze alvast een voorschot op wat komen gaat. Al 58 zzp'ers hebben zich via de website van de gemeente aangemeld voor hulp, zodra de randvoorwaarden bekend zijn gaat de gemeente daarmee aan de slag.

Broodnood

Hoe anders gaat het in Breda. De gemeente heeft zelf besloten om het project 'Broodnood' in het leven te roepen. Boodschappengeld voor mensen die van het ene op de andere dag geen inkomsten meer hebben door de coronacrisis. Het loopt storm zegt wethouder Boaz Adank. "We hebben vorige week al zevenhonderd aanmeldingen voor broodnood gehad. Daar zijn er al 650 van afgehandeld. Ondernemers krijgen zo'n honderd euro per week om boodschappen van te doen en dat geld hoeft niet te worden terugbetaald."

Daarnaast heeft de gemeente Breda al wél een formulier op hun website voor die noodregeling van het Rijk. Ook daar loopt het storm. Al 1400 ondernemers hebben zich aangemeld voor financiële ondersteuning.

Alle opdrachten ingetrokken

Ilse Wolf woont in Breda en is fotografe. De coronacrisis heeft grote gevolgen voor haar werkzaamheden. "In één klap zag ik al mijn opdrachten verdwijnen", zegt ze. En dat betekent dat ze tot 1 juni geen inkomsten heeft. Dat ze zich al kan aanmelden voor de noodsteun van de overheid geeft haar een gevoel van rust. "Dan val je toch net iets minder hard terug."

Ze fotografeert veel voor hogescholen en gemeenten. "En die zijn natuurlijk allemaal dicht. Je wordt er wel weer creatief van. Zo heb ik een online lespakket voor het onderwijs in elkaar gezet, maar daar wordt je ook niet rijk van."

Alles in perspectief

Toch wil ze wat er nu gebeurt wel in perspectief zien. "Een van mijn dierbaarste projecten is ProjectPapa. Ik fotografeer mijn vader nu al een aantal jaar. Maar hij valt in de risicogroep en dus durf ik niet bij hem op bezoek. Dat is de realiteit."

Ilse ging de afgelopen jaren verstandig met haar geld om. Ze kan het dus een paar maanden uitzingen, maar het doet wel pijn. "Hier heb ik natuurlijk niet voor gespaard. Dit is geld voor mijn pensioen. En het belangrijkste, ik wil gewoon heel graag werken. Mijn werk is namelijk hartstikke leuk."

De drie voorzitters van de Brabantse veiligheidsregio’s bevolen gemeenten woensdagmiddag dringend aan om ondernemers de mogelijkheid te geven tot uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen. De gemeente Breda heeft al een voorschot genomen op dat advies en stelt de belastingen uit.

