Mars legt productie chocoladerepen tijdelijk stil vanwege coronavirus

Bij de fabriek van Mars werken vijfhonderd tot zeshonderd mensen in de productie, verdeeld over verschillende ploegen van steeds honderd man. Het merendeel zit nu thuis. Het overige personeel, ruim driehonderd mensen, werkt sinds enige tijd al vanuit huis.

"Nu het aantal mensen met (milde) klachten steeds toeneemt en daardoor thuis moet blijven, en de absentiecijfers de komende tijd waarschijnlijk nog verder zullen stijgen, is het tijd om te bekijken wat er staat te gebeuren, en wat we moeten doen om te blijven draaien", zegt woordvoerder Roel Govers.

Chocolade draait wel door

De productie van repen als Mars, Bounty, Twix en Snickers ligt een week stil, de grondstoflijn chocolade draait wel door. "We kunnen niet zomaar alles stopzetten", zegt Govers. "Dan stolt de chocolade en ontstaat er schade aan de fabrieksonderdelen." Zorgen over een tekort in de winkels is er niet. "Dat is geen probleem, want we hebben grote voorraden."

Het tijdelijk stilleggen van de fabriek wordt gebruikt om onderhoud aan de machines te doen. Ook wordt bekeken welke beschermingsmiddelen nodig zijn om volgende week weer aan het werk te gaan. "Veiligheidsbrillen voor iedereen zijn nodig. En we bekijken wat nodig is om iedere medewerker zoveel mogelijk op de werkplek te laten blijven, zodat er niet door de fabriek gewandeld hoeft te worden."

De trapleuningen in de fabrieken worden voortdurend ontsmet, net als de koffiezetapparaten. Dinsdag wordt de productie weer opgepakt.

Lees alles over het coronavirus in Brabant op de speciale themapagina.