Geen biertjes tappen maar muurtjes verven: café's knappen de boel op tijdens gedwongen sluiting

De Eindhovense uitgaansstraat ligt er, net als de rest van de stad, leeg en verlaten bij. Wat opvalt is dat in verschillende kroegen ondanks de crisis hard wordt gewerkt. Er worden even geen pilsjes getapt maar er wordt geklust.

Geen bierglazen maar verfblikken

Cafébaas Ralph Opbroek van café bar 't Lempke komt op zijn scooter aangereden. Hij is even wezen sporten, thuis natuurlijk, en laat zijn zaak zien. De bar is omgetoverd tot één grote klusruimte. Blikken verf en gereedschap liggen overal verspreid door de zaak. "We proberen zo een beetje bezig te blijven, om te zorgen dat zodra we weer open mogen, wanneer dat dan ook mag zijn, alles fris en fruitig is en er netjes bij ligt", zegt Ralph.

"Zaken waar je normaal niet zo snel aan toekomt, zijn wij nu aan het aanpakken", vervolgt hij. "We zijn de serre aan het aanpakken en alles een likje verf aan het geven. Ook wordt alles opnieuw schoongemaakt. Achterin zijn wij het podium aan het vernieuwen. Er komt extra verlichting bij om het allemaal wat spectaculairder te maken.

Het beste van maken

Ondanks de sluiting van zijn zaak en alle ellende die dat met zich meebrengt blijft de horecaondernemer positief: "We moeten er maar het beste van maken. er zit weinig anders op. Als we dan toch de tijd hebben, dan kunnen we die maar beter nuttig gebruiken". Ook de mensen die onder contract staan kunnen zo toch aan het werk blijven. "Al is de vraag hoelang we dat kunnen volhouden", zegt Ralph.

Ook de Stratumseind zelf krijgt een opknapbeurt. Zo worden de komende week stickers weggehaald en lantaarnpalen opgeknapt. "De bedoeling is dat we weer een mooi Stratumseind laten zien op het moment dat we weer open gaan."

