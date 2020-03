Koningin Máxima belt zorginstelling in Bergen op Zoom: ‘Haar steun is echt hartverwarmend’

De koninklijke familie leeft tijdens de coronacrisis volop mee met Brabant. Koningin Máxima pakte dinsdag de telefoon en belde met zorginstelling TanteLouise in Bergen op Zoom om hen een hart onder de riem te steken. “Haar steun is echt hartverwarmend.”

"Wow, hoe leuk is dat? Koningin Máxima die spontaan de telefoon pakt en belt", meldt de zorginstelling enthousiast. “Ze wenst iedereen heel veel sterkte toe en sprak haar waardering uit over de manier waarop we proberen het coronavirus het hoofd te bieden. Samen met haar man leeft ze enorm met ons mee”, zegt Conny Helder van TanteLouise, na haar telefoontje met Máxima.

Bezoek niet welkom

Zorginstellingen worden zwaar getroffen door het coronavirus. Niet alleen raken cliënten besmet met het virus, de bewoners hebben het ook extra moeilijk omdat bezoek voorlopig niet meer welkom is in de strijd tegen het coronavirus.

Máxima nam twintig minuten de tijd voor het telefoontje. “Het was ook een heel persoonlijk gesprek. De koningin nam uitgebreid de tijd en gaf in alles blijk van een enorme betrokkenheid. Haar steun is echt hartverwarmend.”

Willem-Alexander in Tilburg

Vorige week belde de koningin al met het Amphia Ziekenhuis in Breda om hen sterkte toe te wensen. Dinsdag was koning Willem-Alexander in Tilburg op bezoek bij de GGD om te praten over de aanpak van het coronavirus.

Zorginstelling TanteLouise biedt zorg aan 1100 cliënten in verschillende zorgcentra en verpleeghuizen. Ook verlenen ze thuiszorg. Er werken zo’n 1800 mensen.

Lees alles over het coronavirus in Brabant op de speciale themapagina.