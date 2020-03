Coronavirus ontdekt in rioolwater in Tilburg en Loon op Zand, tot nu toe niet in drinkwater

Het coronavirus is gevonden in rioolwater in Tilburg en bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie dat het afvalwater uit Loon op Zand zuivert. Dat meldt het RIVM na onderzoek. Het virus werd vier dagen nadat een man uit Loon op Zand positief was getest op het coronavirus in het water ontdekt. Hij was de eerste Nederlandse patiënt.

Op 3, 10 en 17 maart is afvalwater in Tilburg bemonsterd. Op alle dagen werd genetisch materiaal van het virus aangetoond, aldus het RIVM. Later werd ook afvalwater bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Kaatsheuvel getest. Daar wordt het water uit Loon op Zand opgevangen. Bij een eerste test werd het virus daar niet ontdekt, twee weken later wel.

Sommige coronapatiënten hebben het nieuwe coronavirus in de ontlasting. Een deel van hen heeft diarree. Die ontlasting komt via de toiletten in het riool terecht.

Niet in drinkwater

Het RIVM laat weten dat het coronavirus tot nu toe niet is gevonden in Nederlands kraanwater. "Er is in Nederland strenge wetgeving om de veiligheid van drinkwater te bewaken. Daarbij wordt rekening gehouden met virussen en het zou ons beschermen tegen COVID-19", zegt het RIVM.

Geen risico's voor medewerkers

Medewerkers van de waterzuiveringsinstallaties zijn in principe beschermd tegen het virus als zij zich houden aan de strenge hygiënevoorschriften. Daarmee zouden ze volgens het RIVM geen extra gevaar lopen. "Mensen die met afvalwater werken, moeten direct contact met - en het inslikken of inademen van nevel van - afvalwater vermijden", zegt het RIVM. Dat is standaard protocol.

Het RIVM heeft de aanwezigheid van het coronavirus aangetoond met speciale technieken. Eerder toonde men hiermee het norovirus, poliovirus en mazelenvirus in afvalwater aan.