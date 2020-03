Drinkwater is geen rioolwater: 'Flessenwater inslaan vanwege corona is dus niet nodig'

Kraanwater drinken is gewoon veilig in tijden van corona. (Foto: Flickr)

Het feit dat het coronavirus is gevonden in het rioolwater in Tilburg en Loon op Zand, heeft geen invloed op de kwaliteit van ons drinkwater. Er is namelijk geen relatie tussen het afvalwater afkomstig uit de rioolwaterzuivering en het drinkwater. Dit zijn twee gescheiden waterstromen. "Het is niet nodig om een voorraad flessenwater te kopen", aldus Brabant Water.

Sinds het RIVM het nieuws naar buiten bracht dat het coronavirus is gevonden in rioolwater in Tilburg en bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie dat het afvalwater uit Loon op Zand zuivert, krijgt Omroep Brabant tientallen mails van mensen die zich zorgen maken over de kwaliteit van ons drinkwater. Zorgen zijn niet nodig, omdat drinkwater en rioolwater in Nederland gescheiden zijn.

Het grondwater dat we uiteindelijk drinken, is in de bodem beschermd tegen alle microbiologische verontreinigingen, inclusief virussen.

Geen risico

Brabant Water levert in onze provincie het drinkwater, ons rioolwater wordt gezuiverd door waterschappen. Een woordvoerder van Waterschap De Dommel laat weten dat het rioolwater positief is getest op corona vóór de zuivering. "Het gaat dus om rioolwater dat nog gezuiverd moest worden." De woordvoerder benadrukt dat het water na de zuivering aan de normale standaarden voldoet. Bovendien is rioolwater of afvalwater geen drinkwater.

De meeste Brabanders komen niet in aanraking met rioolwater. Mensen die met afvalwater werken, moeten zorgen dat ze het water niet inslikken en de nevel van afvalwater vermijden. Volgens het RIVM lopen ook zij geen risico als ze beschermende kleding dragen en zich houden aan de hygiënevoorschriften.

Drinkwater

"De kans dat het drinkwater besmet raakt met het coronavirus is nihil", zegt de woordvoerder van Brabant Water. "Wij verwachten geen problemen met de levering en kwaliteit van drinkwater door het coronavirus."

"We hebben een wettelijke leveringsplicht en zijn goed voorbereid. Door automatisering, thuiswerken, noodstroom en voorraden hulpstoffen kunnen we de continuïteit van de drinkwaterlevering garanderen. Het is dus niet nodig een voorraad flessenwater te kopen. We leveren continu veilig en betrouwbaar drinkwater", aldus Brabant Water.