Groei van het coronavirus neemt af, maar wat betekent dat precies?

De prognose was voorzichtig en we zijn er nog lang niet, maar toch was Jaap van Dissel van het RIVM woensdagmiddag gematigd positief over de verspreiding van het coronavirus. Kijkend naar de cijfers lijkt die namelijk wat af te nemen. Maar wat betekent dat voor de kroegen, de evenementen en de situatie in onze verzorgingstehuizen?

"De exponentiële groei is waarschijnlijk tot staan gebracht. Vooralsnog is er een positieve trend", aldus Van Dissel. Hij benadrukte dat die trend wel gevoelig is voor ons gedrag: als we morgen met z'n allen naar het strand gaan, is dat terug te zien in de nieuwe voorspellingen.

De evenementen

Van Dissel deed zijn uitspraken in een technische briefing voor Kamerleden. Lodewijk Asscher van de PvdA wilde weten wat dit nieuws betekent voor de evenementen. Alle evenementen zijn tot 1 juni afgelast, maar hoe lang is dat nog nodig, zo wilde hij weten.

Van Dissel: "Het is voorspellen, dat blijft lastig." Hij gaf aan dat zijn optimisme gebaseerd is op de cijfers tot 23 maart, toen de laatste strenge maatregelen net van kracht waren. Dat stemt nog iets positiever: "We verwachten dat het de komende dagen nog wat beter gaat dan dat het nu al gaat." Over de evenementen: "Als we het gevoel hebben dat het beheersbaar wordt, moeten we kijken of er weer wat meer maatschappelijk leven mogelijk is. Maar dat is nu echt te vroeg, de druk op de intensive cares is nog steeds groot. Er zijn gunstige signalen die ons sterken in de aanpak, maar er is nog veel onzekerheid."

De scholen

Het RIVM doet op dit moment onderzoek onder kinderen en jongeren, om meer te leren over wat het coronavirus voor hen betekent. Dinsdag bleek dat dat onderzoek waarschijnlijk nog zes weken gaat duren. Minister voor Onderwijs Arie Slob zei dat hij zonder die resultaten geen beslissing over het eventueel weer open gaan van scholen wil nemen.

RIVM-directeur Van Dissel gaf woensdag desgevraagd aan dat het RIVM niet de enige partij is die hier mee bezig is. "Er lopen meer onderzoeken onder kinderen, en er zijn ook al getallen waaruit blijkt dat er weinig kinderen betrokken zijn. Opmerkelijk weinig kinderen krijgen het virus, deze week zelfs minder dan 2% onder de 20 jaar", aldus Van Dissel. Het is dus nog de vraag wat er de komende tijd met de scholen gaat gebeuren.

De verzorgingstehuizen

Henk Krol van 50Plus gaf tijdens de briefing aan zich grote zorgen te maken over 'zijn doelgroep', de ouderen. Maar, zo vroeg Kamerlid Hijink van de SP, betekent de mild optimistische boodschap van het RIVM ook dat hier goed nieuws te verwachten is?

Daarover kon Van Dissel duidelijk zijn: "Ook als het coronavirus onder controle is, moeten de maatregelen in de verzorgingstehuizen streng blijven. De maatregel voor verpleeghuizen is redelijk draconisch. Maar die groep is kwetsbaar gebleken." Ondanks de positieve cijfers zijn we nog lang niet van het virus af: "We moeten ons wel realiseren dat de infectie nog maanden onder ons zal zijn."

Politiek aan zet

Voor al het bovenstaande geldt bovendien: of het beleid gaat veranderen is uiteindelijk aan de politiek. Van Dissel: "Maar vanuit de wetenschap zeg ik dat totale bescherming van ouderen nodig blijft."

