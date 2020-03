Nadja zingt liedjes voor mensen die het zwaar hebben: 'Ik voel soms het verdriet op afstand'

Op Facebook plaatste Nadja afgelopen zondag een oproepje waarin mensen een liedje kunnen aanvragen voor een dierbaar persoon. Ze zingt het nummer dan via muziek die ze op YouTube vindt in, een soort karaokeversie dus, en neemt het op haar telefoon op. Daarna volgt er nog een persoonlijke boodschap.

"Ik wilde iets doen in deze rare tijd waarin veel mensen het zo ontzettend moeilijk hebben en in onzekerheid zitten", vertelt Nadja, "Met mijn handjes aan het ziekenhuisbed staan, dat kan ik niet, zingen kan ik wel. Dit is mijn manier om iemand een steuntje in de rug te geven."

Emotionele, ingetogen nummers

Sinds haar oproepje heeft ze al vijftien liedjes ingezongen. Helemaal belangeloos, want Nadja wil er niets voor hebben. "Vaak zijn het emotionele, ingetogen nummers, vertelt ze. 'Mag ik dan bij jou' van Claudia de Breij, 'Leun op mij' van Ruth Jacott, dat soort verzoekjes. Maar soms stap ik ook helemaal uit m'n comfort zone, zoals toen ik een nummer van Queen zong voor de verjaardag van een puber.

Een groep vriendinnen wilde graag een liedje voor iemand die in het Bernhoven Ziekenhuis werkt en alle ellende van heel dichtbij meemaakt. Daar kreeg ik later een kaartje van in de bus, omdat ze zo ontzettend blij was met het lied."

Zingen voor iemand die op het punt staat te overlijden

Ook voor haarzelf is het soms lastig om de emoties te beteugelen. "Ik voel heel veel verdriet op afstand", zegt ze. "Als je weet dat je zingt voor iemand op het punt staat te overlijden, dat is zwaar. Laatst moet ik vier keer opnieuw beginnen aan een nummer, omdat ik steeds volschoot."

Zelf kan ze redelijk goed omgaan met de moeilijke situatie waar we als Nederlanders middenin zitten. "Ik heb een lieve man en twee kindjes, we hebben een tuin waar ze kunnen spelen. Voor ons is de pijn niet zo groot, wij redden ons wel."