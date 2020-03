Examens op het mbo gaan ondanks corona gewoon door, maar hoe is nog de vraag

Alle centrale eindexamens van middelbare scholieren gaan dit jaar niet door, dat besloot minister Arie Slob dinsdag. Het is de bedoeling dat mbo-studenten straks wel gewoon eindexamen doen. Maar op welke manier? Dat is nog de vraag.

Tiny Pheninckx werkt al veertig jaar bij de Rooi Pannen in Tilburg en het is voor het eerst dat de schoolgebouwen grotendeels leeg zijn als hij 's ochtends zijn fiets wegzet. "Normaal lopen hier 4500 leerlingen in de gebouwen aan de Ringbaan West in Tilburg", vertelt de algemeen directeur. "Het voelt echt gek."

Onderscheid

Bij het voortgezet onderwijs worden normaal gesproken alle examens landelijk op hetzelfde moment afgenomen. Het mbo heeft schoolexamens (de ouderwetse schoolonderzoeken of tentamens) en centrale examens voor de vakken Nederlands, Engels en rekenen. Of en hoe die doorgaan is nog niet overal duidelijk. De verwachting is van wel, maar in welke vorm? De scholen weten het niet.

Het verschil met de mbo-examens en de centrale examens van het voortgezet onderwijs is dat de mbo-variant niet tegelijkertijd door iedereen gemaakt hoeft te worden. Soms kunnen studenten zelfs online thuis de examens maken.

We weten het nog niet

Als online examen doen geen optie is, dan heeft de Rooi Pannen een plan B. "We kunnen een groep van bijvoorbeeld honderd leerlingen verdelen over acht of tien lokalen. Dan zouden meerdere docenten moeten surveilleren, maar dat is een mogelijkheid."

Bij het Summa College in Eindhoven is nog niet duidelijk hoe de examens die niet online kunnen worden gemaakt afgenomen gaan worden. "De veranderingen gaan nu zo snel. We weten het nog niet", aldus de woordvoerder.

Datzelfde beeld is te vinden bij de Helicon-opleidingen in Tilburg. De woordvoerder: "De meeste van onze studenten doen examen in het tweede jaar, en er zijn er al veel geweest gelukkig. We denken een oplossing te vinden in digitale examens, maar hoe dat precies gaat gebeuren? We blijven in overleg met de MBO Raad."

Puzzelwerk

Bij de MBO Raad zijn ze er razend druk mee. Tot en met 6 april blijven de mbo's dicht, in overeenstemming met landelijk beleid. Over een kleine twee weken hopen ze meer te weten over oplossingen rond het examenvraagstuk. "Gelukkig hebben veel mbo's zelf veel te zeggen over hun eigen beleid en de schoolexamens. Dat wat we op elkaar af moeten stemmen, daar zijn we druk over in overleg. Het wordt een puzzelwerk de komende anderhalve week", vertelt woordvoerder Marije Hulsbosch.

Waar ze het allemaal over eens zijn is dat het voor iedereen een rare tijd is. De nadruk ligt op gezond blijven en de RIVM-richtlijnen naleven. "En ervoor zorgen dat de studenten geen vertraging oplopen, zodat ze verder kunnen", benadrukt directeur Pheninckx van de Rooi Pannen tot slot.

