Burgemeester Eindhoven was 'te kort door de bocht' bij besluit over demonstratie Pegida

EINDHOVEN -

Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven moet van de rechtbank inhoudelijk ingaan op zijn besluit over een demonstratie van Pegida bij de Al-Fourqaanmoskee in Eindhoven vorig jaar. Hij heeft volgens de rechtbank te snel een bezwaar van anti-islamorganisatie Pegida van tafel geveegd. Pegida diende bezwaar in over een demonstratie in mei 2019 en Jorritsma heeft deze volgens de rechtbank onterecht weggewuifd.