Ouders boos op examentrainer Lyceo: bijlessen afgelast maar geen geld terug

Monique Kuyck uit Eindhoven kon haar ogen niet geloven toen ze de schriftelijke reactie zag van huiswerkbegeleider Lyceo uit Leiden. Ze krijgt geen geld terug voor de afgelaste examentrainingen van haar dochter, maar vouchers. "Daar heb ik helemaal niets aan, ze rondt nu haar middelbare school af en we hebben verder geen kinderen." Monique is boos, maar Lyceo noemt het overmacht.

De dochter van Monique zou voor verschillende vakken eindexamentraining volgen. Monique had daar achthonderd euro voor betaald. Omdat minister Slob van Onderwijs dinsdag de eindexamens schrapte, besloot Lyceo zelf om ook de examentrainingen af te gelasten.

"Dat snap ik ook wel, ik hoef echt niet alles tot op de laatste cent terug. Lyceo heeft immers ook kosten gemaakt. Alleen dat ik helemaal geen geld terugkrijg, maar wel vouchers waarmee ik niets kan, dat maakt mij boos." Volgens de Eindhovense maakt de Leidse instelling misbruik van de situatie.

Maatwerk

Christien de Vlam van Lyceo laat weten dat het niet hun beleid is om geld terug te storen. "We hebben al flinke kosten gemaakt, maar we nemen wel met iedereen persoonlijk contact op om te kijken of we tot een oplossing kunnen komen." Daar zal het bedrijf nog een flinke klus aan hebben, want op Facebook stromen de boze reacties binnen.

Zo zijn de vouchers volgens De Vlam ook te gebruiken door familie, vrienden en buren. "Ook over de geldigheid tot 1 juni 2021 gaan we niet heel moeilijk doen. Gezien de situatie zullen we flexibel zijn." Dat andere examentrainers wel het betaalde geld terugstorten is voor Lyceo geen aanleiding om dat ook te doen.

Stappen

Moeder Monique gaat net als veel anderen niet akkoord met wat Lyceo nu aanbiedt. "Als het moet zet ik er een jurist op. Het gaat mij vooral om het principe." Al beseft de Eindhovense dat anderen, nu werkeloze zzp'ers bijvoorbeeld, het geld heel goed kunnen gebruiken om rond te komen.

De Vlam benadrukt dat de vouchers voor alle diensten van het Lyceo gebruikt kunnen worden. "Wij geven ook schoolexamentrainingen, bijlessen en huiswerkbegeleiding, ook voor het vervolgonderwijs." Op de Facebookpagina van het bedrijf wordt met veel onbegrip gereageerd en gezegd dat Lyceo voor compensatie bij de overheid moet aankloppen en niet de klanten moet duperen.

Dat sommige ouders totaal geen behoefte aan de vouchers hebben en met gerechtelijke stappen dreigen, lijkt Lyceo geen zorgen te baren. "We zijn er al met heel veel mensen op een goede manier uitgekomen", laat De Vlam weten. Ze blijft erop hameren dat het overmacht is en zij ook heel erg balen van de situatie.

