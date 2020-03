Zorginstelling in Bergen op Zoom gaat bijna herstelde coronapatiënten uit ziekenhuis opvangen

De patiënten worden behandeld op de geriatrische revalidatieafdeling van de zorginstelling. Die zit boven het Moeder & Kindcentrum in Bergen op Zoom. Zorginstelling TanteLouise werd overigens dinsdag nog verrast door een telefoontje van Koningin Máxima. Ze belde om de medewerkers en cliënten een hart onder de riem te steken.

In het Bravis Ziekenhuis lagen woensdagmiddag rond het middaguur 42 patiënten met corona. Van hen liggen er zeven op de intensive care. Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn in totaal 20 coronapatiënten ontslagen.

Cohortafdelingen ingericht

Naast de speciale afdeling bij de plaatselijke zorginstelling, heeft het ziekenhuis zowel in Bergen op Zoom als in Roosendaal in het ziekenhuis een afdeling ingericht voor coronapatiënten. In totaal zijn op beide zogenoemde cohortafdelingen 63 bedden beschikbaar.

Vanwege de coronadrukte heeft het Bravis alle niet-noodzakelijke operaties afgezegd. Poliklinische afspraken worden zoveel mogelijk telefonisch of via beeldbellen gedaan. Op die manier kan het overgrote deel van deze afspraken toch doorgaan.

