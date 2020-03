Lintjesregen uitgesteld, gelukkigen krijgen telefoontje van hun burgemeesters

Er komt dit jaar een aangepaste Lintjesregen. De traditionele ceremonie wordt aangepast vanwege de corona-uitbraak. De burgemeesters van de gemeenten in ons land waar inwoners in verband met Koningsdag een Koninklijke Onderscheiding krijgen, gaan alle zogenoemde gedecoreerden persoonlijk bellen.

Dit gebeurt op de dag dat de Lintjesregen zou plaatsvinden en dat is dit jaar 24 april. Voor de daadwerkelijke uitreikingen wordt gezocht naar één landelijk moment waarop dit alsnog kan gebeuren. De Kanselarij der Nederlandse Orden in Den Haag maakte dat woensdag bekend. Ze meldde verder dat 'om en nabij de drieduizend' mensen een lintje krijgen. Dat zouden er honderd meer zijn dan vorig jaar.

Aangepast door corona

Vorig jaar werden in Tilburg, Moerdijk en Boxmeer de meeste lintjes opgespeld (ruim twintig); in de gemeente Mill en Sint Hubert slechts één. In totaal ging het in onze provincie om 536 gedecoreerden. Hoeveel telefoontjes de burgemeesters in Brabant dit jaar in totaal moeten plegen om burgers te feliciteren, weten we op 24 april.

De Kanselarij hoopt met de aanpassing van het programma 'diegenen die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving, toch worden gewaardeerd'. Meestal worden mensen die een lintje krijgen met een smoes naar het gemeentehuis of een andere locatie gelokt. Dat is dit jaar dus niet nodig. Hij of zij hoeft 'slechts' telefonisch bereikbaar te zijn.

Publicatie in Staatscourant

Dat zal waarschijnlijk in de ochtend gebeuren, want op de middag van 24 april verschijnt de speciale editie van de Staatscourant waarin iedereen binnen het Koninkrijk der Nederland wordt genoemd die op een lintje kunnen rekenen.

Voor het 'landelijk uitreikingsmoment' zullen ook familie, vrienden en collega's van de gedecoreerden worden uitgenodigd. Wanneer dit gebeurt, is allemaal afhankelijk van het verloop van de coronacrisis.

