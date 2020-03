Afgelasting Alpe d'HuZes heeft grote gevolgen voor onderzoeken naar kanker

"Dit gaan we volgend jaar al merken", zegt chirurg Pim Burgers. De chirurg is betrokken bij onderzoeken naar kanker en voor een groot deel afhankelijk van het geld van de goede doelen actie. Vorig jaar leverde de actie bijna twaalf miljoen euro op. Dit jaar stond de teller al op zeven miljoen.

Ook voor deelnemer Nico van der Rijt uit Best valt de beslissing zwaar. Hij zou gaan fietsen voor een goede vriendin die de editie van 2021 waarschijnlijk niet gaat halen. Nico had met zijn team Alpe Du Best al 80.000 euro opgehaald. ‘’En daar komen in de laatste weken altijd tienduizenden euro’s bij door grote inzamelacties zoals veilingen.’’ Hij zou met zijn team op zeker 120.000 euro uitkomen. Maar dat geld gaat naar volgend jaar.

Bekijk het verhaal van Nico in de video:

En dat er dit jaar geen geld vrij komt merken onderzoekers volgend jaar dus al. Bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven krijgen ze via het KWF geld voor onderzoek. ‘’Een groot deel van dat geld is afkomstig van de Alpe d’HuZes’’, zegt chirurg Burger. ‘’Onderzoeken die nu lopen zijn gefinancierd en lopen geen gevaar maar nieuwe onderzoeken zullen vertraging oplopen omdat er minder geld beschikbaar is.’’

En dat doet de deelnemers pijn want die zouden dit jaar voor de vijftiende keer de berg beklimmen met allemaal één doel: kanker uit de wereld helpen.

